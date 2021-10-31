انت الان تتابع تفاصيل خبر نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش.. الأسبوع الثاني بالدوري المصري والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - عشاق ومتابعي الدوري المصري فى كل مكان، نعرض عليكم نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش، فى مباريات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز .

وتقام مباراة الزمالك وطلائع الجيش، اليوم الأحد الموافق 31 أكتوبر الجاري، على ملعب برج العرب، ويمكنكم مشاهدة المباراة عبر قناة On Time Sports HD2، بتعليق مؤمن حسن، ويدير المباراة كابتن أمين عمر حكم اللقاء .

نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش

نعرض عليكم نتيجة مباراة الزمالك وطلائع الجيش، ضمن مباريات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز

الزمالك طلائع الجيش 2 0

وصف الهدف الاول : ركلة جزاء أحرزها اللاعب أحمد السيد زيزو .

: ركلة جزاء أحرزها اللاعب أحمد السيد زيزو . وصف الهدف الثاني: عرضية رائعة سددها عمر السعيد برأسية فى زاوية صعبة ليشاهدها محمد بسام حارس مرمي الجيش وهي تسكن الشباك .

تشكيل الزمالك أمام طلائع الجيش

قرر المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون أن يبدأ المباراة بتشكيل 4 – 2 – 3 – 1

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود علاء – الونش – احمد فتوح

خط الوسط : طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – مصطفي فتحي – أشرف بن شرقي .

خط الهجوم: عمر السعيد

تشكيل طلائع الجيش أمام الزمالك

يبدأ كابتن عبدالحميد بسيوني المدير الفني لفريق الجيش بتشكيل 4 – 2 – 3 – 1

حراسة المرمي: محمد بسام

خط الدفاع: علي الفيل – محمد علي الجويني – محمد ناصف .

خط الوسط: عمرو السيسي – مهند لاشين – ميدو جابر – عبدالرحمن أسامة شيكا – احمد سمير .

خط الهجوم : جون أنطوي

لقاءات الفريقين السابقة

قبل مباراة الزمالك وطلائع الجيش، نعرض عليكم لقاءات الفريقين السابقة :