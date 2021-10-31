نحو الفوز التاريخي السابع.. مباراة الأهلي والباطن في الدوري السعودي المواعيد والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والباطن ، يترقب عشاق قلعة الكؤوس يوم الأربعاء المقبل 3 نوفمبر 2021 من أجل لملمة جراح المواجهة المثيرة للجدل مع الهلال في قمة الأسبوع العاشر من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم 2021/2022 ، حيث يحتضن مساء الأربعاء القادم، ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة السعودية فعاليات المواجهة القوية التي تجمع إحدى قلاع جدة مع الكتيبة السماوية.

في السطور المقبلة سنستعرض موعد مباراة الأهلي والباطن والقنوات الناقلة ، ورحلة الفريقين خلال مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم، إضافة إلى تاريخ مواجهات الأهلي والباطن .

مباراة الأهلي والباطن

من جديد تستأنف مباريات الدوري السعودي للمحترفين ، وتحديدًا من الجولة الـ11 ، التي تنطلق يوم الأربعاء المقبل، وذلك من خلال مباراة الرائد والطائي .

بدايتنا مع مستضيف اللقاء، حيث خاض نادي الأهلي السعودي في الموسم الحالي 10 مباريات، حصد خلالها 12 نقطة وصافي (1) هدف، منحته المركز التاسع في جدول البطولة.

ونجح الأسود في تحقيق انتصارين فقط هذا الموسم، على حساب الاتفاق (4-0) والطائي (2-1).

وكان الأهلي أكثر الأندية تحقيقًا للتعادل حتى الجولة العاشرة برصيد 6 مباريات، مع أندية الفيصلي وضمك والتعاون والفتح والهلال بنتيجة (1-1)، بالإضافة إلى الحزم (2-2).

وتلقى الإمبراطور هزيمتين أمام الفيحاء والاتحاد “في ديربي جدة” بنتيجة واحدة (2-0).

على الجانب المقابل، يواجه نادي الباطن السعودي صعوبات كبيرة في مشاركته السادسة في دوري المحترفين السعودي ، حيث يحتل الفريق المرتبة الـ14 وأولى المراكز المؤهلة للهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي .

ولم يجمع السماوي حتى الآن سوى 9 نقاط فقط وصافي (-5) أهداف.

وعلى غرار الأهلي، حقق الباطن الفوز في مباراتين فقط على حساب أبها (2-1) والفيحاء (2-0)، وتعادل الفريق في 3 مواجهات مع الهلال والطائي سلبيًا والفيصلي بنتيجة (2-2).

وذاقت كتيبة المدرب الصربي نيناد لالاتوفيتش ثاني أكبر عدد من الهزائم في الدوري السعودي هذا الموسم، بعدد 5 مباريات، أمام فرق الاتفاق (1-2) والفتح (0-2) ثم النصر والرائد بهدف نظيف، وذلك الشباب (0-3).

تاريخ مواجهات الأهلي والباطن

منذ صعود الباطن إلى الدوري السعودي للمحترفين موسم 2015/2016 ، واجه الأهلي في 8 مباريات من قبل.

حقق قلعة الكؤوس الفوز في 6 مواجهات، وتعادل الفريقان في مباراتين، ولم يحظ السماوي بأي انتصار في المواجهات.

على صعيد الأهداف، فوفق ما رصدناه في شبكة ثقفني سجل الأهلي 16 هدفًا، واستقبلت شباكه 5 أهداف.

وكان أكبر فوز تحقيق في تاريخ لقاءات الأهلي والباطن من نصيب الأسود، وذلك بنتيجة (5-0) في لقاء الدور الثاني من الدوري السعودي موسم 2017/ 2018.

أول مواجهة جمعت الناديين، كانت في لقاء الدور الأول من دوري جميل السعودي للمحترفين ، وانتهت بفوز الأهلي بهدف.

أما آخر لقاء جمع الفريقين، في كان إياب الدوري السعودي بالموسم الماضي، وأسفرت المباراة عن تعادل الجانبين إيجابيًا بنتيجة (2-2).

وإليكم مجمل نتائج المواجهات التي جمعت الفريقين على النحو الآتي:

موعد مباراة الأهلي والباطن والقنوات الناقلة

ستقام المباراة مساء الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الثامنة إلا الربع ( 7:45 م ) بتوقيت السعودية، السابعة إلا الربع ( 6:45 م ) بتوقيت القاهرة، الخامسة إلا الربع ( 4:45 م ) بتوقيت جرينتش.

وبشأن حكم مباراة الأهلي والباطن ، فلم يعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى كتابة هذه السطور عن القيادة التحكيمية للقاء.

تقوم شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية بنقل أحداث اللقاء، ومن غير المُعلن حتى اللحظة القناة الناقلة للحدث ، إلا أن المصادر التي تابعتها ثقفني رجحت أن تقوم فضائية SSC 1 ببث المباراة.

وأما عن معلق مباراة الأهلي والباطن ، فلم تكشف شركة الرياضة السعودية بعد عن معلق اللقاء.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية على موعد مباراة الأهلي والباطن والقنوات الناقلة ، ورحلة الناديين في الدوري السعودي بالموسم الحالي، إلى جانب تاريخ لقاءات الأهلي والباطن .