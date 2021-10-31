انت الان تتابع تفاصيل خبر نتيجة مباراة الاهلي والبنك الاهلي .. مباريات الأسبوع الثاني بالدوري المصري والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مباراة الاهلي والبنك الاهلي، عشاق ومتابعي الكرة المصرية فى كل مكان أنتم على موعد مع مباريات الأسبوع الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي النادى الاهلي بنظيره البنك الاهلي اليوم الأحد الموافق 31 أكتوبر الجارى.

وتقام مباراة الاهلي والبنك الاهلي، على ملعب ستاد الاهلي (السلام)، والتى تعرض علي قناة On Time Sports HD، بتعليق المعلق الكبير ” أيمن الكاشف “، وتدار المباراة بصافرة الحكم “محمود عاشور” .

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نتيجة مباراة الاهلي والبنك الاهلي بالدوري

الأهلي البنك الأهلي 1 0

الهدف الاول للنادي الأهلي : جاء الهدف فى الدقيقة 62 من عمر مباراة الاهلي والبنك الاهلي، وذلك بعد تسديدة قوية من لاعب الاهلي عمرو السولية من خارج منطقة الجزاء ليتصدي لها محمود الزنفلي حارس البنك الاهلي، لتسقط من يده لتعود أمام محمد شريف الذي يضعها بالمرمي .

تشكيل النادي الأهلي أمام البنك الأهلي

يبدأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بتشكيل 4 – 3 – 3

حراسة المرمي: علي لطفي .

خط الدفاع: محمد هاني – أيمن أشرف – رامي ربيعة – علي معلول

خط الوسط: أكرم توفيق – عمرو السولية – حمدي فتحي .

خط الهجوم : محمد مجدي أفشة – لويس ميكيسوني – بيرسي تاو

دكة بدلاء الأهلي ( مصطفي شوبير – ياسر ابراهيم – كريم فؤاد – أحمد حمدي عبدالقادر – محمود كهربا – حسين الشحات – عمار حمدي – حسام حسن – محمد شريف) .

تشكيل البنك الاهلي أمام النادي الاهلي

حراسة المرمي: محمود الزنفلي

خط الدفاع: أمير مدحت – أحمد ياسين – عاصم صلاح – إيزاكو ياكوبو .

خط الوسط: محمد فتحي – أحمد سعيد – محمود سيد – محمد هلال – محمد بسيوني .

خط الهجوم: فادي فريد

لقاءات الفريقين السابقة: