انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد قرعة دوري ابطال افريقيا والكونفدرالية.. بعد أن أعلنها الكاف رسمياً والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نعرض عليكم موعد قرعة دوري ابطال افريقيا، وكذلك موعد قرعة بطولة الكونفدرالية، بالإضافة إلي المباريات المتبقية من تصفيات كاس العالم افريقيا 2021 .

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم CAF، قد أعلن اليوم الأثنين الموافق 31 أكتوبر 2021، عن مواعيد قرعة دوري ابطال افريقيا (دور المجموعات)، وكذلك موعد قرعة الكونفدرالية (الدور الثاني)، ومواعيد المباريات المتبقية من تصفيات كاس العالم افريقيا .

موعد قرعة دوري ابطال افريقيا

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF عن موعد إجراء قرعة دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا يوم 23 ديسمبر المقبل .

وتأهل لدور المجموعات فى بطولة دوري ابطال افريقيا كلا من الاهلي والزمالك، بعد أن إستطاع النادى الاهلي الفوز علي الحرس الوطني بطل النيجر، وكذلك فاز الزمالك علي توسكر بطل كينيا .

موعد قرعة دور الـ32 فى بطولة الكونفدرالية

وأعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم CAF، عن موعد إجراء قرعة دور ال32 الثاني من بطولة الكونفدرالية، والتي سوف تقام يوم 26 أكتوبر الجاري .

علي أن تقام مباريات الكونفدرالية دور ال32 الثاني الفترة ما بين شهر نوفمبر وشهر ديسمبر، علي أن تقام مباريات الذهاب ما بين 26 و 28 نوفمبر المقبل، علي أن يكون موعد مباريات الإياب الفترة ما بين الثالث والخامس من ديسمبرالمقبل .

ويلعب النادي المصري البورسعيدي وكذلك بيراميدز فى بطولة الكونفدرالية.

موعد مباريات تصفيات كاس العالم افريقيا

تم تحديد مواعيد الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، والتي سوف تقام فى الفترة من 11 ل 16 نوفمبر المقبل .

علي أن تقام الجولة النهائية فى شهر مارس 2022 .