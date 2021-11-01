انت الان تتابع تفاصيل خبر البروفة الاخيرة للاهلي والزمالك قبل قمة الجمعة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - انهي فريقي الاهلي والزمالك البروفة الاخيرة لهما في الجولة الثانية من مباريات الدوري المصري الممتاز قبل الدخول في المعسكر التحضيري لمباراة القمة القادمة المقرر لها مساء الجمعة بطموحات من كليهما في فرض الشخصية في بداية الدوري وتصدر المشهد لإسعاد الجماهير العاشقة والآملة في الحفاظ علي اللقب بالنسبة لجماهير الزمالك واستعادة اللقب المفضل بالنسبة لجماهير الاهلي.

فوز مكرر للمارد الأبيض ومتعثر للنسر الأحمر

انتصر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مباراته التي خاضها امس علي نادي طلائع الجيش المتوج بلقب السوبر لموسم 2019/2020 بهدفين مقابل لا شئ احرز احمد سيد زيزو الهدف الاول في الدقيقة 19 عن طريق ركلة جزاء احتسبها الدولي امين عمر بعد دفع عمرالسعيد من قبل مدافع الجيش وذلك بعد الرجوع لتقنية الفار، وذلك قبل أن يصنع الهدف الثاني لعمر السعيد في الدقيفة 63 بعد تمريرة طولية رائعة من طارق حامد ليضعها عمر السعيد برأسية جميلة لتسكن شباك محمد بسام حارس طلائع الجيش، لينتهي اللقاء بفوز حامل اللقب ليرتفع رصيده لـ 6 نقاط.

فيما فاز الاهلي فوز صعب علي البنك بعد مباراة رائعة بين الفريقين وعلي الخطوط من المديرين الفنيين بيتسو موسيماني وخالد جلال بنتيجة 1/0 احرزه المخيف محمد شريف بعد تسديدة في غاية الروعة والقوة من عمرو السولية لترتد من يد محمود الزنفلي حارس فريق البنك الاهلي، لينتهي اللقاء بتصدر المارد الاحمر لجدول الدوري بفارق الاهداف عن غريمه نادي الزمالك.

مباراة القمة

يدخل الفريقين في المعسكر التحضيري لمباراة القمة في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز بهدف فرض الشخصية وكسب الثقة في بداية الموسم وإعطاء الثقة للجماهير في مشوار بطولة الدوري، إما للحفاظ علي اللقب لجماهير الزمالك أو بهدف الفوز بالبطولة المفضلة لجماهير الاهلي.

موعد وملعب المباراة

تقام مباراة قمة الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في الثامنة من مساء يوم الجمعة 11/5 علي ستاد القاهرة الدولي بعد إعلان المسئولين عن هيئة الاستاد عن جاهزيته لاستقبال المباراة بعد انتهاء أعمال الإصلاح والتجهيز للاستاد.

غيابات الفريقين

يدخل نادي الزمالك مباراة القمة بقائمة شبه مكتملة بعد تصريحات طبيب الزمالك د/ محمد اسامه أن حالة نجم وسط الفريق يوسف إبراهيم اوباما مستقرة وأنه فقط اشتكي من بعض الإجهاد العضلي ليفضل الطبيب إراحته وعدم مشاركته في مباراة طلائع الجيش وابتعاد الايفواري رزاق سيسيه لعدم اكتمال البرنامج التأهيلي للاعب.

أما الاهلي فيحاول الجهاز الفني والطبي للاهلي بكل الطرق تجهيز نجم وقائد الفريق محمد الشناوي حارس مرمي الفريق للحاق باللقاء في ظل غياب النجم وليد سليمان لمدة طويلة وخروج الجناح طاهر محمد طاهر من حسابات موسيماني.

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