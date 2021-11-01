موعد مباراة بايرن ميونخ القادمة ضد بنفيكا والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف موعد مباراة بايرن ميونخ القادمة، حيث يواجه العملاق البافاري نظيره بنفيكا في دوري أبطال أوروبا، وذلك في إطار منافسات الجولة الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج الفريق البافاري إلى تحقيق الفوز في هذه المباراة، ومن ثم التعادل على الأقل، ليتمكن من الصعود لدور الـ 16، وبذلك يتفوق على الجميع حتى إذا فاز برشلونة في الثلاث مباريات المقبلة.

ويحتاج الفرق البرتغالي بنفيكا إلى تحقيق الانتصار في الثلاث مباريات المقبلة، ليكتسب 9 نقاط ويكون رصيده الإجمالي 13 نقطة، وبذلك يضمن التواجد في المرتبة الأولى في حالة فوز بايرن ميونخ في الجولة الخامسة والسادسة في المجموعة.

وستكون المهمة صعبة على كلا الفريقين خاصة على الفريق البرتغالي بنفيكا، لأنه سيكون ضيفًا على صاحب الأرض والجمهور، حيث يحتل بنفيكا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة بايرن ميونخ القادمة

يواجه العملاق البافاري بايرن ميونخ نظيره البرتغالي بنفيكا غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الـ 10 بتوقيت القاهرة، والساعة الـ 11 بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن تذاع المباراة حصريًا على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وبالتحديد bein sports 3 HD premium بصوت المعلق الجزائري المتألق حفيظ دراجي.