انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف القادمة والقنوات الناقلة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف، حيث يواجه فريق برشلونة نظيره دينامو كييف، في إطار المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وتضم هذه المجموعة بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي.

ويطمح نادي برشلونة إلى الفوز من أجل زيادة فرصة التأهل لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بعد افتتاح الموسم بطريقة سيئة بالخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني وبنفيكا البرتغالي.

واستطاع برشلونة من الفوز على دينامو كييف في الجولة الثالثة، والتي أُقيمت على ملعب كامب نو بهدف دون رد، ليحصد النادي الكتالوني أول 3 نقاط له في البطولة.

ويحتل نادي برشلونة المركز الثالث في ترتيب فرق المجموعة برصيد 3 نقاط بعد خسارته بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونخ، ثم الهزيمة أمام بنفيكا بنفس النتيجة، ومن ثم الفوز على دينامو كييف في الجولة الماضية.

وواجه برشلونة دينامو كييف في دور المجموعات من قبل خلال النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا، وحقق الفوز على الكامب نو بنتيجة 2-1 ثم حقق الفوز على أوكرانيا برباعية.

موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف

يواجه نادي برشلونة نظيره دينامو كييف غدًا الثلاثاء في تمام الساعة الـ 10 مساءً بتوقيت القاهرة والـ 11 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت المباراة بشكل حصري على قناة bein sports Hd 2 premium.