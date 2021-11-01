موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد أتالانتا والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة، حيث ينتظر عشاق الساحرة المستديرة مباراة مانشستر يونايتد القادمة ضد نظيره أتالانتا، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

ويمر نادي مانشستر يوناتيد بمرحلة من انعدام التوازن مع مدربه النرويجي سولشاير، ولكن في المباراة الأخيرة استعاد الفريق بريقه بعد الفوز على توتنهام بثلاثية نظيفة، ويسعى للفوز على أتلانتا في ملعبه لكي يتأهل للدور الثاني.

ويسعى أتالانتا للفوز على نظيره مانشستر يونايتد لتعويض الخسارة التي يتعرض لها الفريق في الجولة الماضية في أولد ترافورد في مباراة جيدة، ولكنه خسر في النهاية في الشوط الثاني بعد أن كان متقدم بهدفين في الشوط الأول.

والجدير بالذكر أن الشياطين الحمر تحطمت معنوياتهم بعد الخسارة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، ولكنه يركز الآن على دوري أبطال أوروبا من أجل تحقيق اللقب، فكل تركيز اليونايتد هو تحقيق الفوز في المباراة القادمة.

موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة

يواجه نادي مانشستر يونايتد نظيره أتالانتا في دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مصر، والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية، وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت المباراة بشكل حصري على قناة bein sports HD premium 1.