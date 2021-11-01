نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيكون ملعب آنفيلد مسرحاً لإقامة مباراة ليفربول وأتلتتيكو مدريد الإسباني في المرحلة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا، حيث ستقام مباراة قمة هذه المجموعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث من شهر نوفمبر الجاري، حيث ستكون المباراة تحت محط أنظار جماهير ليفربول الإنجليزي.

وكانت مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الماضية قد انتهت بفوز فريق ليفربول على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي كانت قد أقيمت بين الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل أتلتيكو مدريد بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ترتيب ليفربول وأتلتيكو في دوري أبطال أوروبا

ويأمل فريق ليفربول تحقيق الفوز من أجل حسم التأهل لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا، الريدز تحت قيادة مديرهم الفني يورجن كلوب تمكنوا من تحقيق العلامة الكاملة في الفوز حتى الآن، حيث نجح فريق ليفربول في الفوز في الثلاث مواجهات الماضية بدوري أبطال أوروبا، ليكون ليفربول على عرش صدارة المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، وبفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه.

على الجانب الآخر فإن فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فسيكون لابديل أمامه في هذه المباراة سوى تحقيق الفوز على ليفربول من أجل تسهيل مهمته في حجز إحدى بطاقتي التأهل عن هذه المجموعة، الفريق الإسباني خاض في منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم ثلاث مباريات تمكن فيها من تحقيق الفوز في مباراة وحيدة، وتعادل، وخسر في مثلها، ليأتي الفريق في المركز الثاني برصيد أربع نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن فريق بورتو البرتغالي صاحب المركز الثالث في جدول ترتيب هذه المجموعة.

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

ومن المقرر أن تنطلق ضربة بداية مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد الإسباني مساء يوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر من منتصف الليل بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

هذا وسيتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد مساء يوم الأربعاء من خلال شاشة قناة bein SPORTS 1HD Premuim على أن يقوم بالتعليق على أحداث مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد المعلق حسن العيدروس.