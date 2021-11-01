انت الان تتابع تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك وتردد القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - محبي ومشجعي كرة القدم المصرية في مصر والعالم على موعد جديد لمشاهدة أقوي المباريات بين قطبي كرة القدم المصرية وهما النادي الأهلي ونادي الزمالك، والتي يطلق عليها مباراة القمة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام المصري للموسم الجاري 2021/2022، حيث سيحل نادي الزمالك ضيفاً ثقيلاً على النادي الأهلي في تلك المباراة والتي لا تكاد أن تخلو من القوة والمتعة والاثارة.

موعد مباراة الأهلي والزمالك :-

من المقرر أن تقام مباراة القمة بين قطبي كرة القدم المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك في الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري العام المصري، يوم الجمعة المقبل الموافق 5 نوفمبر 2021 في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة، حيث سيستضيف النادي الأهلي نادي الزمالك في تلك المباراة .

تردد القنوات الناقلة للمباراة:-

ستقوم مجموعة قنوات أون تايم سبورت كما عودتنا دائماً بنقل المباراة على الهواء مباشرة وذلك من خلال الاستديو التحليلي الذي يقام قبل المباراة وخلالها وبعد انتهاء المباراة، حيث يستضيف الكابتن أحمد شوبير خلال هذا الاستديو التحليلي كوكبة من لاعبي الناديين من أجل التعليق على ما يحدث من اثارة كروية في هذه المباراة، ويمكن استقبال قنوات ON Time Sport عبر التردد الجديد وذلك كما يلي:-

التردد معامل الاستقطاب معامل الترميز معامل تصحيح الخطأ 11861 رسي 27500 5/6

التشكيل المتوقع للناديين الكبيرين:-

النادي الأهلي:- من المتوقع أن يستقر المدير الفني للنادي موسيماني على التشكيل التالي والذي سوف يخوض به مباراة القمة والتي سوف تقام يوم الجمعة المقبل كما يلي:-

حراسة المرمي:- محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف، أكرم توفيق، بدر بانون، على معلول.

خط الوسط:- أليو ديانج، عمرو السولية، حمدي فتحي.

خط الهجوم:- محمد مجدي أفشه، لويس ميكيسوني.

ويمتلك النادي الأهلي نخبة كبيرة من اللاعبين مقاعد البدلاء أمثال حسام حسن، محمد شريف، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا، أحمد عبد القادر، كريم فؤاد.. إلخ.

نادي الزمالك:- سيقوم المدير الفني لنادي الزمالك كارتيزون بالاستقرار على التشكيل التالي والذي من المتوقع أن يخوض به المباراة:-

حراسة المرمي :- محمد أبو جبل.

خط الدفاع:- محمد عبد الشافي، محمود علاء، الوانش، حمزه المثلوني.

خط الوسط:- طارق حامد، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، أوباما، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم:- سيف الدين الجزيري.