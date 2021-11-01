نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية وبنغلاديش الأولمبي القادمة والقنوات الناقلة التصفيات المؤهلة لكأس أسيا تحت 23 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في السعودية موعد مباراة السعودية وبنغلاديش الأولمبي القادمة، والمقرر لها اليوم الثلاثاء الموافق 2 نوفمبر 2021، حيث يحتضن استاد يار أحداث اللقاء الهام والمنتظر، ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أسيا تحت 23 سنة، تعد مباراة منتخب السعودية الأولمبي ضد بنغلاديش مباراة حاسمة وفاصلة، نحو بحث الأخضر الأولمبي على الصعود إلى النهائيات والمقرر أن تقام في أوزبكستان.

منتخب السعودية الجريح بعد خسارته في الجولة السابقة أمام نظيره الكويتي بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، لا بديل أمامه سوى الفوز في مباراته القادمة ضد بنجلاديش، حتى يتمكن من الصعود إلى النهائيات في أوزبكستان، ويقع منتخب الأخضر الأولمبي في المجموعة الرابعة، رفقة منتخبات الكويت وبنغلاديش وأوزبكستان.

جاءت نتائج المنتخب الأولمبي السعودي في التصفيات مخيبة للآمال، فقد تعادل في الجولة الأولى ضد منتخب أوزبكستان بهدفين لمثلهم، في حين خسر مباراته الثانية أمام منتخب الكويت بهدفين مقابل هدف وحيد، ليدخل الجولة الثالثة والحاسمة بدون رصيد من النقاط، وضع صعب وضع الأخضر الأولمبي نفسه فيه وليس أمامه للخروج من هذا الوضع سوى الفوز على بنغلاديش، ضمن منتخب الكويت الأولمبي الصعود عن المجموعة الرابعة، فقد تمكن الأولمبي الكويتي من الفوز في الجولتين السابقتين ضد بنجلاديش والسعودية، وأصبح لديه 6 نقاط تصدر بهم مجموعته، ويسعى المنتخب السعودي اللحاق بالمنتخب الكويتي ويصعد إلى النهائيات من ضمن أربع منتخبات سوف تصعد كأفضل ثاني.

في المقابل يدخل منتخب بنغلاديش الأولمبي المباراة ساعياً نحو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، في محاولة للصعود إلى النهائيات في أوزبكستان، لذلك لن تكون مباراة سهلة على كلا المنتخبين، ومن المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة وحماسية تتسم بالرغبة القوية في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

موعد مباراة السعودية وبنغلاديش

يحتضن استاد يار مباراة السعودية الأولمبي ضد بنغلاديش، والمقرر لها الثلاثاء 2 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة الثالثة والحاسمة في التصفيات المؤهلة لكأس أسيا تحت 23 سنة، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة 13:00 ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية حقوق نقل مباريات المنتخب السعودي الأولمبي. كما أن القناة تمتلك حقوق نقل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس أسيا تحت 23 سنة.

منتخبات غرب أسيا المتأهلة إلى أوزبكستان

بطاقة مباراة السعودية وبنجلاديش الأولمبي