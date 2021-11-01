نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الكويت وأوزبكستان الأولمبي والقنوات الناقلة في التصفيات المؤهلة لكأس أسيا تحت 23 سنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر جماهير الساحرة المستديرة موعد مباراة الكويت وأوزبكستان الأولمبي القادمة، والمقرر لها اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر، حيث يستضيف استاد باختاكور أحداث المباراة المرتقبة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة، في التصفيات المؤهلة لكأس أسيا تحت 23 سنة، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة 13:00 بتوقيت الكويت والسعودية.

يدخل منتخب الكويت الأولمبي المباراة بعد أن حقق العلامة الكاملة في المواجهتين السابقتين، بالفوز في الجولة الأولى ضد بنجلاديش بهدف دون رد، ويواصل الأزرق تألقه بالفوز في الجولة الثانية ضد نظيره السعودي بهدفين مقابل هدف واحد، وبذلك ضمن المنتخب الكويتي التأهل بشكل رسمي عن المجموعة الرابعة، إلى نهائيات كأس أسيا تحت 23 سنة في أوزبكستان، قدم الأزرق خلال مباريات التصفيات مستوى متميز، أشاد به كل المحللين الرياضيين ولذلك يسعى بكل قوة للفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، ومواصلة التألق رغم الصعود رسمياً إلى أوزبكستان.

في المقابل يسعى منتخب أوزبكستان نحو الفوز بالمباراة، وتقديم عرض قوي وإن كانت المباراة من الناحية الرسمية لا قيمة لها بالنسبة لمنتخب أوزبكستان، حيث أن المنتخب الأوزبكي سيشارك في البطولة كمستضيف لها، لكن المنتخب الأوزبكي يريد أن يلعب مباراة قوية، لذلك من المتوقع أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة تتسم بالندية والرغبة في الفوز من كلا المنتخبين.

موعد مباراة الكويت وأوزبكستان

يحتضن استاد باختاكور مباراة الكويت الأولمبي ضد أوزبكستان في التصفيات المؤهلة لكأس أسيا تحت 23 سنة، والمقرر لها الثلاثاء 2 نوفمبر، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة 13:00 بتوقيت الكويت والسعودية.

القنوات الناقلة

تنقل قناة أوزبكستان الرياضية مباراة الأولمبي الكويتي ضد أوزبكستان. كما من المتوقع أن يتم نقل المباراة على موقع قناة الاتحاد الأسيوي على اليوتيوب.

مجموعة الكويت في التصفيات

تضم المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس أسيا تحت 23. أربع منتخبات وهم منتخب الكويت ومنتخب السعودية ومنتخب بنغلاديش. بالإضافة إلى منتخب أوزبكستان مستضيف النهائيات. جدير بالذكر أن منتخب أوزبكستان قد تأهل رسمياً على اعتبار أن أوزبكستان هي من تستضيف النهائيات، وسوف تقام في نفس التوقيت مباراة السعودية وبنغلاديش الأولمبي الفاصلة.

بطاقة مباراة الكويت وأوزبكستان الأولمبي