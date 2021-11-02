نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد واتلانتا اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد في المقال التالي
نتعرف معكم على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد واتلانتا اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد والأقمار الأخرى، حيث يرحل مان يونايتد لمواجهة اتلانتا على ملعب جيويس لحساب مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2021، وهناك الكثير من عشاق المان يونايتد يريدون التعرف على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد واتلانتا اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد والعديد من الأقمار الصناعية الأخرى، وهذا ما نُسلط عليه الضوء في هذا المقال، ذلك بالإضافة إلى موعد اللقاء.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد اليوم مجانا
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد واتلانتا اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد ، هي ما يرغب في معرفته كافة عشاق كرة القدم في الوطن العربي والشرق الأوسط، وهم ممن لا يمتلكون اشتراك في قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية التي لها حقوق نقل مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري في الوطن العربي، ولكن هناك العديد من القنوات المجانية المفتوحة التي تذيع مباراة مانشستر يونايتد واتلانتا اليوم على نايل سات استرا هوت بيرد والتي نتعرف عليها أدناه.
وتنطلق مباراة مان يونايتد واتلانتا اليوم الثلاثاء الموافق 2-11-2021 في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة السعودية والمغرب والأردن، بينما تنطلق مباراة مانشستر يونايتد واتلانتا اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والخرطوم وفلسطين وليبيا، وفي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد واتلانتا
وستكون القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد واتلانتا اليوم على نايل سات ، شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية وبالتحديد قناة beIN Sports 2 HD Premium ولكن بشكل حصري في الوطن العربي ، هناك الكثير من القنوات المفتوحة التي تنقل مباراة مانشستر يونايتد اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد، والتي تتمثل في القائمة المرفقة أدناه.
- قناة Arena Sport 1 SD Serbia
BulgariaSat 1.9°E -12380 H 30000
- قناة Asr TV Afghanistan HD
MonacoSat 52.5°E -10845 V 27500
- قناة CBC Sport HD
AzerSpace 46.0°E -11555 H 30000
AzerSpace 46.0°E -11134 H 27500
AzerSpace 46.0°E -12710 H 12500
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد واتلانتا اليوم علي استرا astra
- قناة M. Liga de Campeones HD
Astra 19.2°E – 10979 V 22000
Astra 19.2°E – 11259 V 22000
- قناة LaLiga TV Bar M3
Astra 19.2°E – 11097 V 22000
- قناة Sky Sport 3 Austria HD
Astra 19.2°E – 11171 H 22000
- قناة beIN Sports France 1 HD
Astra 19.2°E – 11856 V 29700
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد واتلانتا اليوم علي الهوت بيرد
- قناة Polsat Sport Premium 1 HD
Hotbird 13.0°E – 11117 V 27500
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