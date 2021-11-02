نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نبأ سار لجماهير الزعيم.. مباراة الهلال وضمك الدوري السعودي المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الهلال وضمك ، يترقب عشاق زعيم الأندية السعودية يوم الخميس المقبل 2021/11/4 من أجل تحدي صعب آخر لحامل لقب النسخة الأخيرة من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، وفي إطار منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2022/2021 ، وضمن مرحلة الذهاب من الجولة الـ11، يحتضن ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، فعاليات المواجهة القوية التي تجمع الزعيم وفارس الجنوب .

نستعرض في السطور القادمة موعد مباراة الهلال وضمك والقنوات الناقلة ، ورحلة الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بالإضافة إلى تاريخ لقاءات الهلال وضمك .

مباراة الهلال وضمك

تستأنف يوم الخميس المقبل، مباريات الأسبوع الـ11 من دوري المحترفين السعودي ، وذلك بمواجهة قوية تضم ضمك متصدر البطولة والهلال حامل لقب النسخة الأخيرة والفريق الأكثر تتويجًا بالمسابقة.

ومن الأنباء السارة للجماهير الهلالية، هو ما أعلنه الجهاز الفني للموج الأزرق أمس الأحد، وهو مشاركة الدولي المالي موسى ماريجا خلال تدريبات الفريق استعدادًا لمباراة ضمك.

وغاب ماريجا عن المشاركات مع كبير الرياض، منذ إصابته في عضلة الفخذ خلال مواجهة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا ، والتي حسمها نادي القرن لصالحه بنتيجة (2-1)، وتنتظره مواجهة قوية أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي البطولة، في 23 نوفمبر الجاري.

أما عن مشاركة نادي الهلال السعودي على الصعيد المحلي، فقد خاض الفريق 8 جولات، حصد خلالها 16 نقطة وصافي (4) نقاط.

ويحتل حامل لقب الدوري السعودي المركز الرابع، بفارق 5 نقاط عن ضمك المتصدر.

ولدى الهلال مباراتان مؤجلتان، من الأسبوعين الرابع أمام الفيحاء والثامن في مواجهة النصر.

وبمسيرة خالية من الهزائم، نجح الزعيم في الفوز بـ4 مباريات على حساب الطائي (1-0) ثم التعاون (2-1) والاتفاق والرائد بنفس النتيجة (3-2).

كما حقق الفريق الهلالي 4 تعادلات مع أندية الباطن (0-0) والشباب (2-2) بالإضافة إلى الحزم والأهلي بنتيجة واحدة (1-1).

على الجانب الآخر من المواجهة، يدخل نادي ضمك السعودي بحثًا عن تعزيز حظوظه في المنافسة على اللقب، والاستمرار في الصدارة لأطول مرحلة ممكنة.

وبعد 10 جولات، تمكن فارس الجنوب من حصد 21 نقطة وصافي (6) نقاط، يفصله نقطة وحيدة عن الاتحاد الوصيف.

وحصد ضمك 6 انتصارات هذا الموسم، خلال مواجهة الطائي والحزم والاتفاق بهدف نظيف، إضافة لـ الفيصلي والرائد بنتيجة (2-0) وأبها (3-1).

كما تعادل مع ثنائي جدة (الأهلي والاتحاد) والشباب بنفس النتيجة (1-1)، وتلقى خسارة واحدة أمام النصر (1-4).

تاريخ مواجهات الهلال وضمك

خلال 4 مواسم شارك بها ضمك في المسابقة المحلية السعودية، وقبل الموسم الحالي، جمعته مع الهلال 9 مواجهات، في مختلف البطولات على غرار الدوري السعودي وكأس الملك السعودي وكأس ولي العهد بالإضافة إلى استعدادات الأندية للسعودية للموسم الجديد.

حظي الهلال بـ7 انتصارات خلال المواجهات التسع، وحقق ضمك الفوز في مباراة واحدة، كما حسم التعادل مواجهة واحدة.

ووفق ما رصدنا في شبكة ثقفني، سجل الزعيم 19 هدفًا خلال لقاءاته مع ضمك، واستقبلت شباكه 6 أهداف.

وكانت أكبر نتيجة شهدتها تاريخ لقاءات الهلال وضمك ، من نصيب زعيم الأندية السعودية، والتي جاءت في مواجهة ودية ضمن الاستعدادات للموسم الجديد، بنتيجة (4-3).

أما عن أولى مواجهة جمعت الناديين، فكانت في 1981/11/5 ضمن لقاءات الدور الأول في الدوري السعودي المشترك موسم 1982/1981، وانتهت لصالح الهلال بثلاثية نظيفة.

بينما جاءت آخر مواجهة، في الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بالموسم الماضي، في 2021/2/14، وحسمها الموج الأزرق بهدف.

وبوسعك عزيزي القارئ متابعة تفاصيل لقاءات الفريقين فيما يلي:

موعد مباراة الهلال وضمك والقنوات الناقلة

وفقًا لما تم الإعلان عنه، ستقام المباراة مساء الخميس المقبل، في تمام السادسة إلا عشر دقائق ( 5:50 م ) بتوقيت السعودية، الخامسة إلا عشر دقائق ( 4:50 م ) بتوقيت القاهرة، الثالثة إلا عشر دقائق ( 2:50 م ) بتوقيت جرينتش.

وعن حكم مباراة الهلال وضمك ، فلم يُعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى كتابة السطور التالية عن القيادة التحكيمية الخاصة باللقاء بعد.

تقوم شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية بنقل أحداث المباراة، ولم يتم الكشف حتى الآن عن القناة الناقلة، غير أنه ووفق مصادر لـ ثقفني من المرجح أن تقوم قناة SSC 1 بنقل أحداث المباراة.

وبشأن معلق مباراة الهلال وضمك ، فلم تُسند شركة الرياضة السعودية مهمة التعليق والوصف التفصيلي للقاء لأيٍ من المعلقين المعروفين.

الخاتمة

قدمنا لكم تغطية مميزة حول موعد مباراة الهلال وضمك والقنوات الناقلة ، ورحلة الفريقين في الموسم الحالي من الدوري السعودي ، علاوة على تاريخ لقاءات الهلال وضمك في مختلف المسابقات السعودية.