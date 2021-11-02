نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد مباراة ريال مدريد وشاختار فى دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ريال مدريد وشاختار فى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، حيث إن هذه المباراة ينتظرها الكثير من الاشخاص فى العالم، وخاصة مشجعي النادي الأسباني، وذلك لأن هذه المباراة ستكون فيها المنافسة شديدة على الفوز حيث يرغب الريال فى الحصول على الثلاث نقاط من أجل التأهل إلى دور 16 من البطولة والمنافسة على التأهل إلى الدور النهائي.

مباراة ريال مدريد وشاختار

تنطلق المباراة وينطلق امل لاعبي ريال مدريد فى الفوز بهذه المبارة، حيث يأتي الريال فى المركز الثانية فى المجموعة الرابعة فى دوري أبطال أوروبا، بعد نادي شريف وشريف تيراسبول الذى يحتل المركز الأول من البطولة برصيد 6 نقاط أيضاً ولكن بفارق الاهداف عن الريال، وحتي الأن خاض نادي ريال مدريد ثلاث مباريات فى البطولة استطاع الفوز فى اثنان منهم بينما خسر فى مباراة واحدة.

بينما يأتي شختار فى المركز الرابع فى المجموعة حيث خسر الفريق فى مباراة الجولة الأولي من نادي شريف تيراسبول بهدفين دون مقابل، وتعادل مع نادي انتر ميلان، ولكن خسر فى مباراة الذهاب من فريق ريال مدريد بخمسة أهداف دون رد، ولذلك يرغب الفريق فى تحقيق الفوز مرة أخري.

تشكيل الفريقين المتوقع

من المتوقع إن يستقر المدير الفنى لنادى ريال مدريد الاسباني على التشكيل التالى مع بداية المباراة:

حراسة المرمي :تيبو كورتوا

خط الدفاع :فيرلان ميندي – دافيد ألابا – إيدير ميليتاو – داني كارباخال

وسط الملعب :لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس

الهجوم :فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – إيدين هازارد

بينما من الممكن إن يستقر المدير الفني لنادي شاختارعلى اتشكيل التالي مع بداية المباراة: