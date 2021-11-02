تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج فى دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة موعد مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج فى دوري أبطال أوروبا، حيث ينتظر الكثير من محبي نادى باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيرة الالمانى مباراة العودة بين الفريقين والتى ستكون ممتعة، وذلك لأن كل منهم يرغب فى تاكيد صعودة إلى الدور السادس عشر فى هذه البطولة من أجل المنافسة على الحصول عليها وخاصة الفريق البريسي الذى يمتلك مجموعة من أكبر اللاعبين فى العالم.

مباراة باريس سان جيرمان ولايبزيج

مع بداية أنطلاق هذه المبارة سيحاول النادي الفرنسي فى الفوز بهذه المباراة بقدر الأمكان، حيث يتصدر نادى باريس سان جيرمان جدول ترتيب المحموعة الأولي برصيد سبعة نقاط، حيث خاض الفريق ثلاث مبارايات حتى الأن استطاع الفوز فى مباريتين ولكن تعادل فى مباراة واحدة، ويذكر بإن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز باريس بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

حتى الأن لم يستطيع نادى لايبزيج فى الحصول على نقطة واحدة، حيث خاض الفريق ثلاث مباريات خسر من السيتى فى الجولة الاولي، وتعادل مع كلوب بروج، بينما خسر من باريس فى مباراة الجولة الثالثة.

تشكيل الفريقين المتوقع

من المتوقع إن يكون التشكيل التالي لفريق لايبزيج مع بداية المباراة:

حراسة المرمي: بيتر جولاتشي

خط الدفاع :يوشكو جفارديول – ويلي أوربان – محمد سيماكان

وسط الملعب :أنخيلينيو – كيفن كامبل – كونراد لايمار – نوردي موكيلي

صناع العاب :كريستوفر نكونكو – داني أولمو

هجوم :أندريه سيلفا

بينما من الممكن إن يستقر المدير الفنى لنادى باريس سان جيرمان على التشكيل التالى فى بداية المباراة: