تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج فى دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة

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عمر شويل - جدة موعد مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الأولى فى دوري أبطال أوروبا، حيث يبحث الكثير من مشجعي النادي السماوي الانجليزي عن موعد هذه المباراة، حيث إن هذه المباراة تعد من ضمن المنافسات المهمة فى هذه البطولة وذلك لأن السيتى يرغب فى الصعود إلى الدور السادس عشر من البطولة والفوز بها هذا الموسم.

مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج

مع أنطلاق صافرة المباراة لم يكون هناك خيار أخر للاعبي نادى مانشستر سيتى غير الفوز فى هذة المباراة وجمع النقاط، حيث يأتي نادى مانشستر سيتي فى المركز الثاني فى المجموعة الأولى برصيد ستة نقاط، حيث خاض الفريق حتى الأن ثلاث مباريات استطاع الفوز فى اثنان ولكن خسر فى مباراة واحدة فقط.

بينما يأتي نادى كلوب بروج فى المركز الثالث من المجموعة، ويذكر بإن نادى ماشستر سيتي استطاع الفوز على كلوب بروج فى مباراة الذهاب بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.

التشكيل المتوقع للفريقين

من الممكن إن يستقر بيب غوارديولا على التشكيل التالي لنادي مانشستر سيتي فى مواجهة كلوب فروج:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر – روبن دياز – إيمريك لابورت – جواو كانسيلو.

في خط الوسط: بيرناردو سيلفا – رودري – كيفين دي بروين.

في خط الهجوم: جابريل خيسوس – فيل فودين – جاك جريليش.

بينما من الممكن إن يكون تشكيل فريق كلوب فروج المتوقع كالأتي:-

حراسة المرمى: سيمون مينيوليه.

خط الدفاع: ماتا – هيندري – ستانلي نسوكي – إدوارد سوبول.

في خط الوسط: هانس فانكين – رود فورمر – ماتس ريتس.

خط الهجوم: كمال سواح – تشارلز دي كيتيلياري – لانج.

موعد مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج

ستقام المباراة بين الفريقين فى مساءً غداً الاربعاء 3 نوفمبر 2021، على ملعب الاتحاد فى مدينة مانشستر الانجليزية، حيث ستقام هذه المباراة فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفى تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، وستذاع هذه المباراة على قنوات بين سبورت beIN Sports 3 HD Premium و beIN Sports HD 3 French وأيضاً قناة beIN Sports Connect، وايضاً ستذاع على مجموعة قنوات BT Sport 3 HD.