نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراه ليفربول واتلتيكو مدريد فى دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراه ليفربول واتلتيكو مدريد في دورى أبطال أوروبا، حيث إن هذه المبارة من المباريات التى ينتظرها الكثير من مشجعي الريدز الأنجليزي، والنادي الأسباني، وذلك لأن هذه المباراة ستجمع بين أثنان من كبار الفرق فى المجموعة الثانية، حيث يرغب كل من الفريقين فى الحفاظ على صداره هذه المجموعة من أجل ضمان التأهل إلى الدور السادس عشر فى هذه البطولة العملاقة.

مباراه ليفربول واتلتيكو مدريد

يبدأ نادى ليفربول الأنجليزي هذه المباراة وهو عينة على الفوز، حيث يتصدر الفريق المركز الأول فى المجموعة الثانية برصيد تسعة نقاط، ويلية نادى أتليتكو مدريد فى المركز الثاني برصيد 4 نقاط فقط.

ويذكر بإن نادي ليفربول استطاع حصد الثلاث نقاط الأولى له على حساب نادى أس ميلان الذي استطاع الفوز عليه بنتيجة 3-2، وفاز على برونتو فى مباراة الجولة الثانية بخمسة أهداف دون مقابل.

بينما استطاع اتليتكو التعادل مع برونتو فى المباراة الأولي، بينما استطاع الفوز على ميلان بهدفين مقابل هدف واحد فى مباراة الجولة الثانية.

تشكيل المباراة المتوقع

من المتوقع إن يستقر يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الانجليزي على التشكيل التالي فى بداية المباراة:

حراسة المرمي: أليسون

خط الدفاع :أندرو روبرتسون – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – ترنت ألكساندر آرنولد

خط وسط الملعب :أليكس أوكسلايد تشامبرلين – جوردان هندرسون – كوريتس جونز

فى الهجوم :ساديو ماني – ديوجو جوتا – محمد صلاح

بينما من المتوقع إن يستقر المدير الفنى لنادي اتليتكو مدريد على التشكيل التالى فى بداية المباراة: