إصابة مدرب بايرن ميونيخ ناجلزمان بفيروس كورونا

أعلن بايرن ميونيخ الخميس أن نتيجة فحص كورونا لمدربه يوليان ناجلزمان ظهرت إيجابية بعد يوم من غيابه عن الفوز 4-0 على بنفيكا في لشبونة بدوري أبطال أوروبا بسبب "أعراض تشبه الإنفلونزا".
وذكر النادي الألماني في بيان: "سيعود (ناجلزمان) إلى ميونيخ بشكل منفصل عبر طائرة إسعاف وسيخضع للعزل في منزله".
ومن المقرر أن يعود بايرن إلى ألمانيا اليوم.
واستبعد المدرب البالغ 34 عاما من إدارة المباراة قبل نحو ساعة على انطلاقها وعوضه مساعدوه.
وفي الموسم الأول تحت قيادة ناجلزمان يتصدر بايرن الدوري الألماني إذ يطمح للقبه العاشر على التوالي بالمسابقة كما يتصدر المجموعة الخامسة بدوري الأبطال بثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات.
المصدر: وكالات
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