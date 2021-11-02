الدوري الأوروبي (مجموعات / جولة 3): برنامج مباريات اليوم الخميس

في ما يلي برنامج مباريات اليوم الخميس 21 أكتوبر ، لحساب الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم. فنربخشة - رويال انتويرب (س17 و45 دق) بي ان سبور بريميوم3

ريال بيتيس - بايرن ليفركوزن (س17 و45 دق) بي ان سبور اكسترا2

ميتييلاند - سرفينا زفيزدا (س17 و45 دق) بي ان سبور الانقليزية2

لاتسيو - مارسيليا (س17 و45 دق) بي ان سبور اكسترا1

رابيد فيينا - دينامو زغرب (س17 و45 دق) بي ان سبور1

سبارتا براغ - أولمبيك ليون (س20) بي ان سبور الانقليزية2

غلاسكو رينجرز - بروندبي (س20) بي ان سبور اكسترا2

آيندهوفن - موناكو (س20) بي ان سبور اكسترا1

شتورم غراتس - ريال سوسييداد (س20) بي ان سبور بريميوم2

نابولي - ليجيا وارسو (س20) بي ان سبور بريميوم1

واست هام يونايتد - جينك (س20) بي ان سبور الانقليزية1

لوكوموتيف موسكو - غلطة السراي (س20) بي ان سبور بريميوم3

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