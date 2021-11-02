نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد الانجليزي وأتلانتا الإيطالي وموعد المباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد الانجليزي لكل المهتمين بمتابعة رياضة كرة القدم سنتنتاول في مقالنا اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 القنوات الناقلة لمباراة اليوم مانشستر يونايتد وأتلانتا وتردد القنوات التي سيتم بثها خلال الساعات القادمة خلال اليوم وهذه أول مباراة لمانشستر يونايتد بعد فوزه الأخير على مواطنه توتنهام في مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ومباراة فريقي المان يونايتد وأتلانتا في دوري أبطال أوروبا لعام 2021 ضمن مباريات المجموعة الرابعة التابعة للدوري وسيتم بثها على كل الأقمار الصناعية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد الانجليزي

يتم اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر بث مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي في دوري أبطال أفريقيا ويبدأ بث المبارة الساعه 11 بتوقيت السعودية والساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة على القنوات التالية:-

المباراة ستزاع مجانًا على النايل سات والاسترا والهوت بيرد.

ستزاع المباراة أيضًا على قنوات بي إن سبورت القطرية الغير مجانية والتي لها حقوق نقل للمباريات مدفوعة.

سيتم إذاعة المباراة على قناة قناة أوروبا ستار 1.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد الانجليزي وأتلانتا الإيطالي

تردد قناة أوروبا ستار 1 الذي سيتم إذاعة المباراة عليه هو:-

التردد: 1175 .

الجودة : SD.

معدل الترميز: 27500 أفقي.

كما يمكنك متابعة المبارة اليوم عبر

beIN Sports France 3 على استرا Astra 19.2°E – 11856 V 29700

ETV والتي تتواجد أيضا على نايل سات تردد 11512 عمودي بمعدل ترميز 27500.

DAZN 1 Bar HD Germany على استرا Astra 19.2°E – 11171 H 22000

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 في دوري أبطال أوروبا

سنعرض لكم الفرق التي سيتم اذاعة مباراتها اليوم الثلاثاء ضمن مجموعات دوري أبطال أوروبا:-