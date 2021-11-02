انت الان تتابع تفاصيل خبر شريف يتفوق علي الملك في قائمة أفضل هدافي العالم والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تقدم المصري محمد شريف نجم هجوم النادي الأهلي علي الملك المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الانجليزي في القائمة التي أصدرها الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء لأفضل هدافي العالم، حيث جاء محمد شريف في المركز الثامن عشر بالتساوي مع الفرنسي كيليان مبابي ولكل منهما عشرة أهداف بواقع سبعة أهداف مع النادي وثلاثة أهداف مع المنتخب. قائمة أفضل هدافي العالم تصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الالماني قائمة افضل هدافي العالم الصادرة عن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء برصيد ثمانية عشر هدفا بواقع تسعة اهداف دوليه مع منتخب بولندا وتسعة أهداف مع العملاق البافاري.

وجاء ثانيا في القائمة الدون كرستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الانجليزي والمنتخب البرتغالي برصيد ستة عشر هدفا بواقع ثلاثة أهداف مع المنتخب وثلاثة عشر هدفا مع كلا من يوفنتوس الايطالي ومانشستر يونايتد الانجليزي .

وحل ثالثا الهولندي ميمفس ديباي نجم برشلونة الأسباني برصيد أربعة عشر هدفا احرزهم جميعا مع ناديه السابق اوليمبك ليون الفرنسي . وجاء ترتيب القائمة كالتالي . البولندي روبرت ليفاندوفسكي 18 هدف : 9 ( بايرن ميونخ ) 9 (بولندا ) البرتغالي كرستيانو رونالدو 16 هدف : 3 (يوفنتوس ومانشستريونايتد ) 13(البرتغال ) الهولندي ميمفس ديباي 14 هدف : 14 ( هولندا ) الانجليزي هاري كين 14 هدف : 5 ( توتنهام ) 9 ( انجلترا ) الاسباني ليونيل ميسي 14 هدف : 5 ( برشلونة) 9 ( الارجنتين ) الاسرائيلي ايرن زافي 14 هدف : 5 ( ايندهوفن ) 9 ( اسرائيل ) الجزائري رياض محرز 14 هدف : 7 ( مانشستر سيتي ) 7 ( الجزائر ) الامارتي علي مبخوت 13 هدف : 13 ( الامارات ) الكندي كايل لارين 13 هدف : 1 (بشكتاش ) 12 ( كندا ) البلجيكي روميلو لوكاكو 12 هدف : 1 (انتر ميلان ) 11 ( بلجيكا ) البرازيلي جابريل باربوسا 12 هدف : 10( فلامنجو ) 2 ( البرازيل ) الفرنسي انطوان جريزمان 11 هدف : 3 ( برشلونة واتليتكو مدريد ) 8 ( فرنسا ) المغربي ايوب الكعبي 11 هدف : 4 ( الوداد وهاتاي سبور ) 7 ( المغرب ) النرويجي ايرلنج هالاند 11 هدف : 5 ( بروسيا دورتموند ) 6 ( النرويج ) المغربي سفيان رحيمي 11 هدف : 6 ( الرجاء ) 5 ( المغرب ) الاوروجواياني اوجستين الفاريز11 هدف : 10 ( بينارول ) 1 ( اوروجواي ) التشيكي باتريك شيك 10 هدف : 2 ( بايرن ليفركوزن ) 8 ( التشيك ) الفرنسي كيليان مبابي 10 هدف : 7 ( باريس سان جيرمان ) 3 ( فرنسا ) المصري محمد شريف 10 هدف : 7 ( الاهلي ) 3 ( مصر ) المصري محمد صلاح 10 هدف : 8 ( ليفربول ) 2 ( مصر ) الاسباني جيرارد مورينو 10 هدف : 9 ( فياريال ) 1 ( اسبانيا ) الكيني مايكل اولونجا 10 هدف : 10 ( الدحيل ) اقرأ أيضا: البروفة الأخيرة للاهلي والزمالك قبل قمة الجمعة فانتازي الدوري الانجليزي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شريف يتفوق علي الملك في قائمة أفضل هدافي العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مصر 5 وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.