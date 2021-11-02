تتويج رونالدو بجائزة لاعب شهر أكتوبر فى مانشستر يونايتد

تتويج رونالدو بجائزة لاعب شهر أكتوبر فى مانشستر يونايتدتوج النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب مانشستر يونايتد، بجائزة أفضل لاعب في صفوف الشياطين الحمر خلال شهر أكتوبر الماضى.

وأعلن نادى مانشستر يونايتد، فوز رونالدو بجائزة لاعب شهر أكتوبر بعدما واصل تألقه مع الفريق الإنجليزى عقب عودته إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من يوفنتوس.

وتوج رونالدو بجائزة أفضل لاعب في شهر أكتوبر داخل مان يونايتد بعد حصوله على المركز الأول في تصويت الجماهير، متفوقا على ديفيد دى خيا صاحب المركز الثانى، فيما احتل ماركوس راشفورد المركز الثالث.

ويستعد رونالدو لقيادة فريق مانشستر يونايتد فى مواجهة قوية ضد أتالانتا، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، علي ملعب "جيويس".

من جانبه، قلل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، من الانتقادات التي تلقاها مؤخرا فريقه، خاصة بعد الخسارة بخماسية من ليفربول في البريميير ليج.

وأحرز البرتغالي هدفا وقدم تمريرة حاسمة السبت الماضي أمام توتنهام هوتسبير، في المباراة التي انتهت بالفوز (0-3)، مما ساهم في إبقاء أولي جونار سولشاير مدربا للفريق، وقلل الضغوط التي كان يعاني منها بعد الهزيمة أمام ليفربول.

وقال كريستيانو في مقابلة مع شبكة (سكاي سبورتس): "الفريق تعرض لضغط كبير، حزين بعض الشيء، لكننا كنا نعلم أنه بإمكاننا التعاطي بشكل جيد. لعبنا بشكل جيد وحققنا بداية جيدة".

وتابع: "وظيفتي هي مساعدة الفريق بخبرتي وأهدافي وتمريراتي، لذلك أنا سعيد لأنني ساهمت في ذلك. لا يهمني (ما يقوله النقاد) لأنني لعبت 18 عاما كمحترف، لذلك أعرف هذا، سيقول الناس إننا مثاليون في يوم، وفي اليوم التالي سيقولون إننا سيئون للغاية".

وقال الدون "أعلم أنه يتعين علينا التعامل مع الأمر، لكن من الأفضل دائما أن يقول الناس أشياء جيدة عنا ويكونون سعداء".

