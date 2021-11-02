نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيكيت مكس tickets.alhilal.com حجز تذكرة الهلال وضمك السعودي وبوهناج ستيلرز الكوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تيكيت مكس tickets.alhilal.com حجز تذكر حضور مباراة الهلال وضمك والتي أعلن نادي الهلال تحت شعار “لأنك هلالي وتستاهل” أن تلك المباراة هي تذكرة حضور مباراة الفريق في نهائي دوري ابطال اسيا أمام بوهناج ستيلز الكوري الجنوبي والتي تقام في الأسبوع الأخير من هذا الشهر، وقد قام الفريق السعودي بطرح تذاكر المباراة على المنصة الإلكترونية الخاصة بالحجز، كما قام بإعلان أسعار التذاكر.

تيكيت مكس tickets.alhilal.com حجز تذكرة الهلال وضمك السعودي وبوهناج ستيلرز الكوري

حيث يقوم فريق النادي الهلالي بأداء جيد منذ بداية الدوري الجديد، دوري كاس الأمير محمد بن سلمان، بينما يرى المحللين أداء نظيره الضمك أفضل في الموسم الكروي الحالي، بدرجة ممتاز، ويلتقي الفريقين ضمن الجولة الحادية عشر من مباريات الدوري السعودي للمحترفين، وكان أداء الفرق في هذا الموسم حماسي ومشرف وخاصة في حضور الجماهير المحبة والمشجعة لكل فريق.

الدوري السعودي للمحترفين

انطلق الموسم الجديد وسط تشجيع كبير من الجماهير، حيث توقف لمدة عامين بعد انتشار جائحة كرونا، وكانت عودة الفرق للنشاط الكروي والبطولات من جديد من أفضل ما حدث لها بالعامين الماضيين، وأتاحت وزارة الرياضة السعودية عودة الجماهير لتشجيع فرقهم المفضلة إلى الملاعب، بينما أعدت ألية حجز التذاكر للمباريات عبر المنصات الإلكترونية، حيث تقوم اغلب الفرق بطرح التذاكر الخاصة بها على منصة مكاني بينما تقوم فرق أخرى بطرح التذاكر على المنصات الإلكترونية للنادي الخاص بالفرق، وذلك عندما تقام المباراة على ملعبه.

مباراة الهلال VS ضمك

كان للفريق الكبير، فريق الهلال السعودي، قد خاض العديد من المباريات في الدوري السعودي الجديد بينما لم يقم بالأداء الأفضل له، وسط مباريات قام فيها بتسجيل 16 نقطة، ومباراتين مؤجلتين له، ليحل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، بينما كان أداء نظيره الضمك مشرف ومتطور بشكل كبير، حيث استطاع الحصول في مبارياته جميعها على 18 نقطه إلا أنه تراجع إلى المركز الثالث بعد فوز الشباب على الاتفاق.

اسم المباراة مباراة الهلال وضمك البطولة السعودية دوري كاس الأمير محمد بن سلمان الموعد والتوقيت الخميس 4 نوفمبر الساعة 17:50 بتوقيت السعودية، 16:50 بتوقيت مصر اسم الملعب بملعب الرديف في ستاد الأمير فيصل بن فهد القنوات الناقلة حصرا القناة السعودية الرياضية SSC.