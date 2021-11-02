انت الان تتابع تفاصيل خبر متي يصبح صلاح “ميسي”؟ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مع حبنا الشديد لابن بلدنا لاعب كرة القدم الشهير محمد صلاح “مو صلاح” كما يطلق عليه عشاقه الإنجليز وما تحمله قلوب المصريين والعرب من حب ومشاعر طيبة وأمنيات، ودائما تأتي مقارنة محمد صلاح مع أعظم لاعبي كرة القدم و اشهرها “ليونيل ميسي”، ولكن لغة الأرقام والإحصائيات هي التي تسجل وتظل في التاريخ ليتم الرجوع إليها للتقييم وللمقارنة.

وبعمل مقارنة بين محمد صلاح وميسي من حيث تاريخ ومشاركات وإنجازات كل لاعب – نرفقها في الجدول الآتي – ستتضح المكانة الفعلية وما يمكن أن يصل إليه محمد صلاح:

المقارنة ميسي محمد صلاح تاريخ الميلاد 24/06/1987 ١٥/٦/١٩٩٢ السن حاليا 34 ٢٩ المركز مهاجم جناح أيمن الاحتراف في أوروبا الرسمي سن الاحتراف منذ عام عدد السنوات عدد المباريات م المشاركة /عام عدد الأهداف م التهديف/مباراة ١٦ عام ٢٠٠٤ ١٧ ٥٢٠ ٣١ ٤٧٤ ٠.٩١ ٢٠ عام ٢٠١٢ ٩ ٢٩٢ ٣٢ ١٤٦ ٠.٥ المنتخب الوطني التحق من عام عدد السنوات عدد المباريات معدل المشاركة /عام عدد الأهداف م التهديف/عام ٢٠٠٥ ١٦ عام ١٥٦ ١٠ ٨٠ ٥ ٢٠١١ ١٠ أعوام ٧١ ٧ ٤٥ ٤.٥ لعب لعدد الأندية الأوربية ٢ برشلونة ١٧ عام ٥ ليفربول ٤ عام انجازات جماعية ٣٥ لقبا منها كأس العالم للأندية ٣ ٥ القاب ١ الجوائز الفردية عشرات الجوائز الأوربية أشهرها الكرة الذهبية ٦ مرات الحذاء الذهبي ٦ مرات جوائز أوروبية محدودة لا تقارن مع التي حصل عليها ميسي

هل ممكن أن يلحق صلاح بأرقام ميسي ؟

المشاركات والتهديف

الإحصائيات تقول إن صلاح قارب علي أن يصل لنصف إنجازات ميسي بعد ٩ أعوام احترافية من حيث المشاركات والتهديف، وحتي يصل إلي كامل إحصائيات ميسي فيجب عليه أن يلعب بكامل لياقته ٩ أعوام أخرى حتي عمر ٣٨ عاما وهذا صعب جدا وخاصة أن ميسي ما يزال موجودا بالملاعب وما يزال يضيف إلي رصيده التاريخي مزيدا من المباريات والأهداف.

البطولات و الجوائز

و لكن حتي لو وصل محمد صلاح إلي ما حققه ميسي من مشاركات و أهداف يظل صعبا عليه وصوله لعدد البطولات والجوائز التي حققها ميسي لأن الفترة الافتراضية المتبقية لمحمد صلاح في الملاعب غير كافية لتحقيق فارق ٣٠ بطولة، وحيث أن الترشح والفوز بالجوائز غالبا مرتبط بتحقيق البطولات فبالتالي يصعب علي محمد صلاح تحقيق عدد الجوائز الدولية والأوربية التي حققها ميسي حتي الآن.

حسب الإحصائيات السابقة نجد أن الكفة تميل لصالح ميسي لعدد من الأسباب:

أسباب تفوق ميسي

الإحتراف المبكر حيث التحق ميسي بفريق برشلونة الرديف في سن ١٣ عاما ولعب بفريق برشلونة ج وبرشلونة ب.

الاستقرار مدة طويلة بفريق قوي مثل برشلونة.

تجذر ثقافة الإحتراف في أمريكا الجنوبية و خاصة الأرجنتين.

عامل اللغة والثقافة المتشابهة بين الأرجنتين وإسبانيا.

أسباب تأخر محمد صلاح

الإحتراف متأخرا .

التنقل بعدة أندية أوروبية في وقت قصير.

ندرة احتراف لاعبي مصر بالدوريات الأوروبية وأغلب الإحتراف شكلي أكثر منه تجارب احترافيه فعلية يستفيد منها الناشئة.

عامل إختلاف اللغة والثقافة بين مصر وأوروبا.

وبالرغم من ذلك، فدائما نقول أنه ليس هناك مستحيل، وتبقى البصمة المميزة لمحمد صلاح وأرقامه القياسية مع فريق ليفربول والدوري الإنجليزي علامة حفرها شاب مصري من قري مصر بكفاح فردي مشرف، كما يبقي أخيرا أن نشير بفخر إلي أن محمد صلاح أحدث فارقا هائلا حيث نقلنا من الحديث عن مقارنات الدوري المحلي المنغلق وأوصلنا إلي مرحلة مقارنة لاعب مصري بأعظم لاعبي العالم في أعظم و أغلي الدوريات العالمية، فشكرا محمد صلاح.