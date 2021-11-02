نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة مانشستر يونايتد اليوم ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا2021 -2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة مانشستر يونايتد اليوم يحرص جميع لاعبي الكرة المستديرة حول العالم علي مشاهدة مباراة مانشستر و أتالانتا، وعلي متابعة جميع مباريات دوري أبطال أوربا بالتأكيد، ويستعد مانشستر لملاقاة أتالانتا بقيادة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو اليوم الثلاثاء الموافق 2 من نوفمبر 2021 ميلادية، ضمن لقاء الجولة الرابعة بدوري أبطال أوروبا، وقد قام اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد بالعمل علي توجيه رسالة حماسية وتحفيزية لجميع زملاؤه قبل مباراة أتالانتا في دوري أبطال أوروبا، وسوف تقام المباراة عي ملعب جويس وسوف يتم بث وإذاعة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسودان وليبيا وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ومدينة المغرب ومدينة الأردن.

مباراة مانشستر يونايتد اليوم والقنوات الناقلة للمباراة

من خلال المقال يمكنك التعرف علي تردد قنوات بين سبورت ، ويرغب العديد من محبي الكرة المستديرة في معرفة القنوات الناقلة لمباراة مانشستر ضد أتالانتا في دوري أبطال أوروبا وهي كالتالي:

Bein sport 1HD premium.

Bien sport HD 1 English .

BT sport 2HD.

French Bien Sport HD 3 .

Sky sports Austria 3 HD.

Bein sport connect.

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر اليوم

من المتوقع أن يقوم الجهاز الفني للفريق بوضع التشكيل التالي للاعبين:

في حراسة المرمي : اللاعب ديفيد دي خيا.

خط الدفاع كلا من اللاعبين : آرون فان بيساكا، فيكتور ليندلوف، هاري ماجوير، لوك شو.

في خط الوسط اللاعبين المرشحين هم: مكتوميناي، فريد، ماسون جرينود، بول بوجبا، فيرنانديز.

خط الهجوم اللاعب: كريستيانو رونالدو.

تشكيل فريق أتالانتا المتوقع في مباراة اليوم

من المتوقع أن يقوم الجهاز الفني بوضع اللاعبين الآتي أسمائهم في مباراة مانشستر يونايتد اليوم :

في حراسة المرمي اللاعب: خوان موسو.

خط الدفاع اللاعبين : مارتن دجي رون، ميريح ديميرال، خوسيه لويس بالومينو.

في خط الوسط كلاً من اللاعبين : دافيد زاباكوستا، يتون كووبميينيرز، ريمو فريلير، جواكيم مايهلي، ماريو باساليتش.

خط الهجوم: جوسيب ايليشيش.

تحتل مانشستر يونايتد صدارة المجموعة السادسة ببطولة دوري الأبطال برصيد 6 نقاط ، بعد خوض ثلاث مباريات، وقد فاز الفريق في مواجهتين وخسر مباراة واحدة ، وفي المقابل يحتل أتالانتا المركز الثالث ، برصيد اربع نقاط بالفوز في مباراة والتعادل والخسارة في باقي المباريات.