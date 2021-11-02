موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد القادمة والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - يقدم موقع مصر فايف موعد مباراة موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد، حيث يواجه نادي ليفربول بقيادة محمد صلاح نظيره أتلتيكو مدريد، في إطار الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تضم إلى جانبها ميلان الإيطالي وبورتو البرتغالي.

ويستضيف ملعب أنفيلد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في المجموعة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويتصدر نادي ليفربول ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 4 نقاط، ويليه بورتو بنفس الرصيد، ومن ثم ميلان بدون نقاط.

والجدير بالذكر أن ليفربول حقق فوز مثير في الجولة الاولى على حساب ميلان في المباراة التي أُقيمت على ملعب أنفيلد، واكتسح بورتو بنتيجة 5-1 في مباراة الجولة الثانية.

وتمكن بورتو من فرض التعادل السلبي على أتلتيكو مدريد في المباراة التي استضافها ملعب واندا، قبل أن يحقق أتلتيكو مدريد الفوز فوز مثير على ميلان بنتيجة 2-1، وقد سبق أن تواجه نادي ليفربول وأتلتيكو مدريد على ملعب واندا، والتي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 3-2.

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

يواجه نادي ليفربول نظيره أتلتيكو مدريد في مساء غدًا الأربعاء في تمام الساعة الـ 10 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الـ 11 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورت المباراة بشكل حصري على قناة Bein sports premium 1.