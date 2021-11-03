موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

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محمد سياف - ابو ظبي - يحتضن ملعب مجمع أولمبيسكي الرياضي في بأوكرانيا مباراة برشلونه ودينامو كييف في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021 في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة على قناة بي أن سبوت أتش دي 2 بريميوم بصوت المعلق خالد الحدي، ويدير هذا اللقاء الكروي الحكم الروماني أوفيديو ألين.

يدخل برشلونة هذه المباراة محتلا المركز الثالث في ترتيب فرق المجموعة برصيد 3 نقاط كسبها من المباراة التي جمعته مع كييف في الجولة الثالثة من هذا الدوري، وخسر البارسا مبارتين خلال مواجهته بايرن ميونخ الألماني في الجولة الأولى بالإضافة للقاء الذي جمعه مع بنفيكا البرتغالي، فيما يخوض دينامو كييف هذه المباراة محتلا المركز الرابع في ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 1 نقطة .

موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف

بالنسبة لبرشلونة تعتبر هذه المباراة حاسمة ففي حالة انهزامه أمام خصمه كييف ستكون بمثابة الضربة القاضية التي ستقصيه من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، ويرى المتابعون للشأن الكروي بأن مواجهة البارسا لكييف اليوم ستكون صعبة خصوصا من ناحية آداء لاعبي برشلونة بالنظر للمباريات التي أجراها البارسا خلال الأسابيع الماضية .