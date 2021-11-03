نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر صادم لجمهور العالمي.. مباراة الشباب والنصر الدوري السعودي المواعيد والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الشباب والنصر ، بعد ساعات قليلة على تلقي جماهير العالمي للنبأ الصادم، يستعد ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) في العاصمة السعودية الرياض، بعد نحو 3 أيام، وتحديدًا مساء يوم الجمعة المقبل 2021/11/5، لاحتضان المواجهة القوية التي تجمع شيخ الأندية السعودية والعالمي، في إطار مباريات الأسبوع الـ11 من الدوري السعودي لكرة القدم 2022/2021 ، والتي تعتبر قمة مباريات الجولة الحادية عشر في المسابقة المحلية السعودية.

في السطور المقبلة، سنستعرض سويًا موعد مباراة الشباب والنصر والقنوات الناقلة بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم الجديد، إضافة موقف الفريقين في جدول دوري كأس الأمير محمد بن سلمان خلال الموسم الجاري، إلى جانب تاريخ لقاءات الشباب والنصر في الدوري السعودي ، والنبأ الصادم الذي هز الأوساط الرياضية السعودية في الساعات الأخيرة.

مباراة الشباب والنصر

في اليوم الأخير، من مباريات الأسبوع الحادي عشر للدور السعودي لكرة القدم، تستعد الجماهير السعودية، لمتابعة واحد من أقوى المواجهات في الدور الأول، والذي يجمع النصر والشباب، بغض النظر عن الترتيب الحالي للفريقين، وذلك قياسًا بتاريخهما العريض مع البطولات السعودية.

فتاريخيًا يحظى النصر بـ9 ألقاب في الدوري السعودي، كان آخرهم في موسم 2019/2018، بينما يمتلك الشباب 6 بطولات في دوري المحترفين، آخرهم كان في موسم 2011/2012.

نبدأ تغطيتنا مع أولى الفرق السعودية بل والآسيوية المشاركة بطولة كأس العالم للأندية، والتي أتى من اسمها لقب العالمي، حيث نادي النصر السعودي، والذي خاض هذا الموسم 8 مباريات فقط.

ولدى الفريق مباراتان مؤجلتان مع الطائي من الأسبوع الرابع، والهلال من الجولة الثامنة، بسبب مشاركاته في بطولة دوري أبطال آسيا، التي ودعها من دور نصف النهائي، بعد الخسارة أمام الهلال.

حاليًا يحتل النصر المركز السابع في جدول الدوري السعودي، برصيد 13 نقطة وصافي (4) أهداف.

مسيرة العالمي في الموسم الحالي، شهدت تحقيقه الفوز في 4 مباريات على حساب ضمك المتصدر (4-1) والتعاون وأبها بنفس النتيجة (3-1) واكتفى بهدف في شباك الباطن.

وتعادل النصر إيجابيًا مع الفيحاء (1-1)، غير أنه تلقى 3 هزائم أمام الفيصلي (1-2) ثم الاتحاد (1-3) وأخيرًا الاتفاق (0-1).

على الجهة المقابلة، يدخل نادي الشباب السعودي مواجهة الجمعة، باحثًا عن النقاط الثلاث، من أجل مواصلة المنافسة على اللقب، مع الثنائي ضمك المتصدر والاتحاد الوصيف.

خاصةً بعد فقدان الفريق للقب في الموسم الماضي، في الجولات الأخيرة، بفارق 4 نقاط فقط عن الهلال البطل.

ولعب الشباب في الموسم الجاري 10 جولات كاملة، حصد خلالها 20 نقطة وصافي (11) هدفًا.

ويحتل الليث الأبيض المرتبة الثالثة في جدول المسابقة السعودية العريقة.

وتمكن الشباب خلال مبارياته العشر، من حصد الانتصار في 5 مواجهات، أمام كلًا من الحزم والاتحاد بنتيجة واحدة (2-0)، والباطن والطائي بنفس النتيجة (3-0)، والفيحاء (2-1).

وتعادل شيخ الأندية إيجابيًا في 3 لقاءات، مع الاتفاق (3-3) وضمك (1-1) وأخيرًا الهلال (2-2)، وذاق مرارة الخسارة مرتين فقط، أمام أبها (1-2) والفتح (0-2).

تاريخ مواجهات الشباب والنصر

منذ انطلاقة الدوري السعودي كفكرة، وتطورها حتى وصلت إلى شكلها الحالي، التقى الفريقان 92 مرة.

ويمتلك النصر الرصيد الأعلى من عدد مرات الفوز بـ35 انتصارًا، بينما حقق الشباب الفوز في 32 مباراة، وخيم التعادل على 25 مواجهة جمعت الناديين.

أما عن الأهداف التي سجلت في مواجهات النصر والشباب، فقد أحرز العالمي 107 أهداف، واستقبلت شباكه 109 أهداف.

وحول أكبر نتيجة تحققت في تاريخ لقاءات النصر والشباب ، فهي مسجلة باسم نادي الشباب، الذي فاز بنتيجة (6-1) في لقاء الدور الثاني خلال موسم 2004/2003.

فيما كان أكبر فوز للنصر في الدوري على حساب الشباب بنتيجة (5-2)، خلال لقاء الدور الأول من موسم 1981/1980.

وشهد أول لقاء جمع الناديين، في إطار المجموعة الثانية ضمن الدوري السعودي التصنيفي في موسم 1975/1974، تعادل الفريقان إيجابيًا (1-1)، وهي البطولة التي توج العالمي بلقبها، بعد الفوز على الهلال (3-1).

أما آخر مواجهة جمعت عملاقي الكرة السعودية، فكانت في إياب الموسم الماضي، وانتهت لصالح الشباب برباعية نظيفة.

خبر صادم لجماهير العالمي!

في نبأ صادم، أعلن فهد الهريفي نجم نادي النصر السابق، اعتزاله تشجيع العالمي خلال المرحلة المقبلة، بعد مداخلة غاضبة خلال “مساحة” عبر موقع “تويتر”.

وأجهش الهريفي بالبكاء حين أعلن قراره بالتوقف عن تشجيع النصر بالقول: “بكل ألم مريت فيه ولما هدرت وقتي وجهدي، أعلن اعتزالي الكامل عن نادي النصر”.

وأضاف نجم النصر السابق: “سأبتعد تشجيعياً وتحليلياً أو نقد أو كأنه غير موجود في حياتي”.

وجاءت كلمات الهريفي، إثر انسحابه من المساحة اعتراضًا على تواجد الإعلامي الرياضي السعودي عبدالعزيز المريسل، حيث قال: “أقول للي دائماً معي في المساحة مايطلع المريسل معي قال طيب ولما جيت لقيته”، مضيفًا: “قلت يطلع المريسل رفض خانني قلت ترى أجل بطلع وطلعت، اسمعووو صديق عمري وش قال”.

موعد مباراة الشباب والنصر والقنوات الناقلة

قررت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السعودي ، تعديل مواعيد مباراتين في الأسبوع الـ11 من الدوري السعودي، حيث تقام مواجهة الاتفاق والتعاون، في تمام الساعة الـ7 مساء الخميس، بدلًا من الجمعة.

كما تقام مباراة النصر والشباب، مساء الجمعة، عند الساعة السادسة إلا عشر دقائق ( 5:50 م ) بتوقيت السعودية، الموافق للخامسة إلا عشر دقائق ( 4:50 م ) بتوقيت القاهرة، الثالثة إلا عشر دقائق ( 2:50 م ) بتوقيت جرينتش.

وذلك بعدما كان موعدها السابق في تمام السابعة مساء الجمعة بتوقيت مكة المكرمة.

وحول حكم مباراة الشباب والنصر فلم يُعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى كتابة السطور التالية عن القيادة التحكيمية للقاء.

وستقوم كما المعتاد قنوات SSC السعودية بنقل أحداث المباراة عبر فضائية SSC 1 .

وعن معلق مباراة النصر والشباب، فلم تُعلن شركة الرياضة السعودية رسميًا عن المعلق الرياضي الخاص بقمة مباريات الأسبوع الـ11 في الدوري السعودي، إلا أن تسريبات تابعتها شبكة ثقفني أشارت إلى إسناد المهمة للمعلقين فهد العتيبي ومحمد الخامسي.

الخاتمة

تعرفنا في السطور الماضية، على موعد مباراة الشباب والنصر والقنوات الناقلة بعد تعديلها من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى موقف الفريقين في جدول الدوري السعودي، وكذلك تاريخ لقاءات النصر والشباب في المسابقة العريقة.