دوري أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 4): برنامج مباريات الاربعاء

تدور اليوم الاربعاء الدفعة الثانية من مباريات الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفق البرنامج التالي:

الساعة 18:45 : ميلان - بورتو

الساعة 18:45: ريال مدريد - شاختار

مباريات الساعة 21:00

لايبزيج - باريس سان جيرمان

سبورتينج لشبونة - بيشكتاش

بوروسيا دورتموند - أياكس أمستردام

ليفربول - أتلتيكو مدريد

شيريف تيراسبول - انتر ميلان

مانشستر سيتي - كلوب بروج

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