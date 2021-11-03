مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا اليوم

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محمد سياف - ابو ظبي - سيكون عشاق الكرة المستديرة على موعد مع مباراة تجمع بين الريدز وأتلتيكو مدريد في الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، ليلة اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021 على الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عش بتوقيت مكة المكرمة على أرضية ملعب أنفيلد وتذاع مباراة اليوم على قناة بي ان سبورت اتش دي 1 بريميوم بصوت المعلق اليمني حسن العيدروس .
يواجه ليفربول أتلتيكو مدريد في مباراة اليوم متصدرا ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، فيما يتواجد اللوس بلانكوس بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط، مما يجعل هذا اللقاء مثيرا من ناحية الأداء وهو ما سيدفع بكلا الفريقين لبذل كل ما بوسعهما للفوز بنقاط هذا اللقاء، إلا ان حظوظ اللوس إنديوس في هزم ليفربول ستكون مهمة صعبة جدا .
موعد مباراة ليفربول ضد أتلتيكو مدريد اليوم
البطولة : دوري أبطال أوروبا 2021-2022
توقيت المباراة : الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية
القناة الناقلة للمباراة : بي إن سبورت أتش دي 1 بريميوم
الملعب : أنفيلد
المعلق : حسن العيدروس
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