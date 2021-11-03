إصابة تُبعد ميسي عن باريس سان جيرمان

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن السبب الحقيقي وراء غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن مواجهة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي أمام لايبزيغ الألماني في دوري أبطال أوروبا، الليلة.

وأكدت الصحيفة أن لياقة النجم الأرجنتيني البالغ 34 عاما باتت من أهم الأزمات التي تلاحق النادي الباريسي منذ شهرين وليس الشهر الماضي فقط.

وأوضحت أن البداية كانت يوم 2 سبتمبر الماضي، عندما لعب ميسي مع منتخب بلاده الأرجنتين ضد فنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم.

وقتها تدخل لويس أدريان مارتينيز، لاعب فنزويلا بقوة على ميسي، مما تسبب في مشكلة في ركبته اليسرى.

ميسي قام بصورة طبيعية بعد هذا الالتحام، ولكنه أخذ يدفع ثمن توابع هذا التدخل خلال الأسابيع القليلة الماضية.



وأكملت الصحيفة أن تلك الإصابة ستتطلب المزيد من الفحوصات، لذلك قد يغيب ميسي عن مباريات أكثر، وفي الواقع، يخطط ميسي للسفر إلى مدريد، وبالتحديد للمركز الطبي سيمترو، لوضع حد لتلك الإصابة.

وسبق لميسي التعامل مع هذا المركز الطبي في مدريد في 2015 عندما عانى من تمزق في الرباط الجانبي الأيسر خلال فترته مع برشلونة.

ويواجه باريس سان جيرمان اليوم مساء الأربعاء منافسه لايبزيغ، ضمن فعاليات الجولة الرابعة من دور المجموعات بالمسابقة القارية.

وأعلن الثلاثاء نادي سان جيرمان غياب نجمه الأرجنتيني عن المباراة بسبب مشاكل عضلية.

المصدر: وكالات