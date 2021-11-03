مواجهات نارية فى دورى أبطال أوروبا

مواجهات نارية فى دورى أبطال أوروباتختتم منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا، مساء اليوم الأربعاء، بإقامة العديد من المواجهات النارية بين عمالقة القارة العجوز أبرزها ليفربول وأتلتيكو مدريد، ريال مدريد وشاختار الأوكرانى، كما يحل باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على لايبزيج فى ألمانيا.

قمة نارية بين ليفربول وأتلتيكو

يحتضن ملعب "آنفيلد" المواجهة النارية بين فريقى ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح مع ضيفه أتلتيكو مدريد، والمقرر إقامتها فى العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية.

ويدخل ليفربول مواجهة الليلة وهو يحتل المركز الأول فى جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط بعدما حقق العلامة الكاملة أول 3 جولات بالفوز على ميلان وبورتو وأتلتيكو مدريد على الترتيب.

فى المقابل يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثانى خلف الريدز برصيد 4 نقاط، حيث حقق انتصارا وحيدا بالإضافة إلى تعادل فيما سقط أمام ليفربول.

ويسعى ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب لتحقيق الفوز على أتلتيكو مدريد متسلحا بعاملى الأرض والجمهور من أجل حسم تأهله مبكرا للدور ثمن النهائى مع تبقى جولتين على إسدال الستار على دور المجموعات.

ويسعى النجم المصرى محمد صلاح مهاجم ليفربول، لزيادة سجله التهديفى على المستوى الأوروبى هذا الموسم، حيث يأتى فى المركز الثانى بقائمة هدافى دورى الأبطال برصيد 5 أهداف.

ونجح ليفربول فى الفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2 فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالجولة الثالثة من دورى الأبطال.

وفى نفس المجموعة يلتقى ميلان مع بورتو فى تمام الثامنة إلا ربع مساء، على ملعب "سان سيرو"، حيث يتذيل الروسونيرى الترتيب بدون أى رصيد من النقاط فيما يأتى الفريق البرتغالى ثالثا برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف فقط خلف أتلتيكو مدريد.

ويتطلع بورتو لتحقيق الفوز من أجل انتزاع المركز الثانى من أتلتيكو الذى يتساوى معه فى عدد النقاط لكنه يحل ثالثا بفارق الأهداف، أما ميلان فقد خسر جميع مبارياته حتى الآن ويتذيل الترتيب بلا نقاط.

وفى المجموعة الرابعة، يلتقى ريال مدريد مع ضيفه شاختار الأوكرانى، فى تمام الثامنة إلا ربع على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط متفوقا بفارق الأهداف فقط عن شيريف تيراسبول الوصيف بنفس الرصيد من النقاط، بينما يأتي إنتر ميلان ثالثا برصيد 4 نقاط، ويتذيل شاختار الترتيب بدون أي رصيد من النقاط.

وحقق ريال مدريد فوزا سهلا على مضيفه شاختار دونيتسك الأوكرانى، بخمسة أهداف دون مقابل، فى المواجهة التى جمعت بينهما على ملعب "دونباس أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة فى الموسم الحالى لمسابقة دورى أبطال أوروبا.

ويلتقى شيريف تيرابسول مفاجأة دورى الأبطال هذا الموسم لتحقيق انتصاره الأوروبى الثالث هذا الموسم عندما يستضيف إنتر ميلان فى العاشرة مساء اليوم.

صراع نارى على صدارة المجموعة الأولى

يحل باريس سان جيرمان ضيفا ثقيلا على لايبزيج الألمانى، فى المواجهة المحدد لها فى العاشرة مساء اليوم، على ملعب "ريد بول ارينا"، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى.

وفى نفس التوقيت يلتقى مانشستر سيتى بقيادة مدربه بيب جوارديولا مع ضيفه كلوب بروج البلجيكى على استاد "الاتحاد".

ويشتعل الصراع على صدارة المجموعة الأولى بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى، حيث يتصدر الفريق الباريسى المجموعة حاليا برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتى الوصيف برصيد 6 نقاط، فيما يأتى كلوب بروج ثالثا برصيد 4 نقاط، ويتذيل لايبزيج الترتيب بدون أى رصيد من النقاط.