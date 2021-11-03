موعد قرعة كاس الملك السعودي 2022 تعرف على نظام المباريات والقنوات الناقلة حصريًا

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عمر شويل - جدة متى موعد قرعة كاس الملك السعودي 2022 الذي تتنافس عليها جميع الفرق السعودية من مختلف الدرجات، لأن هذه البطولة من أهم البطولات التي يتم إقامتها في المملكة ومن أغلاها، وتحتوي الفقرات التالية على التفاصيل الخاصة بهذه البطولة لعام 2022، الفرق المشاركة، وكذلك القنوات الناقلة لها، حتى يتمكن جميع محبي كرة القدم من متابعة البطولة، والاستمتاع بمشاهدة المباريات الخاصة بها، والتعرف على الفائز باللقب.

موعد قرعة كاس الملك السعودي 2022

نظرًا إلى الضغط الحالي في عدد المباريات الجارية، حيث تتم حاليًا مباريات التصفية النهائية للاشتراك في كأس العالم في قطر 2022، وكذلك مباريات الفرق السعودية في دوري أبطال آسيا، التجهيز لبطولة كأس العرب التي سوف تتم في ديسمبر 2021، لذلك لن تشترك جميع الفرق السعودية في قرعة كأس الملك.

وللموسم الثاني على التوالي سوف تقتصر المشاركة على 16 فريق فقط، وهم الفرق المشاركة في دوري الأمير محمد بن سلمان، أما موعد القرعة فلقد صدر بيان من اتحاد الكرة السعودي أن القرعة سوف تتم يوم الاثنين الموافق 8 من نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت السعودية في فندق رافال كمبنسكي في مدينة الرياض.

القنوات الناقلة لقرعة كأس الملك السعودي 2022

ينتظر الكثير من عشاق الساحرة المستديرة هذه القرعة ومتابعتها، ومن المقرر أن يتم نقلها على الهواء مباشرةً من خلال قنوات السعودية الرياضية، وأيضًا من خلال قنوات SSC الرياضية، وفاز في الموسم السابق نادي الفيصلي بالكأس وهي أول مرة في تاريخه أن يفوز به.

نظام مباريات كأس الملك

تم الإعلان أن القرعة سوف تتم مع تساوي الحظوظ لجميع الفرق وعدم وجود أي تصنيف، وسوف تتم القرعة من خلال جلب وعاءين أحدهما يحتوي على أسماء ال 16 نادي، ويحتوي الوعاء الآخر على أرقام من 1 إلى 16، ويتم سحب اسم نادي وسحب رقم، وهكذا حتى تنتهي جميع أسماء الأندية، ويتم بدء المباريات ومن يُغلب في مباراة واحدة يخرج من البطولة، ويتم اللعب بناءً على رقم الفريق الأول، فإذا كان الفريق رقم 1 يلعب مع الفريق رقم 2، سوف تتم المباراة على أرض ملعب الفريق رقم 1 وهكذا.