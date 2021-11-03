ترددات قنوات مفتوحة تذيع مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد اليوم مجانا على نايل سات استرا هوت بيرد

نتعرف معكم على جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول واتلتيكو مدريد اليوم مجانا نايل سات استرا هوت بيرد وعبر الأقمار الصناعية المختلفة ، قنوات مفتوحة تذيع مباراة ليفربول محمد صلاح اليوم مجانا في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2021 ، والتي ستقام على ملعب أنفيلد معقل الريدز وسط جماهير حاشدة في مدرجات ملعب اللقاء، ولعل الكثير من الجماهير ممن سيشاهدون اللقاء من خلال شاشات التلفاز يريدون معرفة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم مجانا على النايل سات استرا هوت بيرد وبعض من الأقمار الصناعية الأخرى، ونود أن نذكركم أن هذه هي الركيزة الأساسية التي سنعمل على وصفها من خلال هذا المقال.

قنوات مفتوحة تذيع مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد مجانا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول واتلتيكو مدريد اليوم على نايل سات استرا هوت بيرد ، هو ما يبحث عنه ويزداد عنه البحث خلال الوقت الحالي، وذلك من اجل ضبط الترددات الخاصة بتلك القنوات على الجهاز الريسيفر واستقبالها والاستمتاع بمتابعة مباراة اتلتيكو مدريد وليفربول اليوم في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا 2021 ، المباراة التي ستحدد مصير من سيتأهل للدور المقبل من دوري أبطال أوروبا ويتخطى مرحلة المجموعات ببطولة دوري الأبطال.

وتنطلق مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء الموافق 3-11-2021 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا وفلسطين، بينما تنطلق صافرة الحكم لضربة البداية في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة السعودية والمغرب والأردن، وفي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول واتلتيكو مدريد اليوم

ستكون القنوات الناقلة لمباراة اتلتيكو مدريد وليفربول اليوم على نايل سات شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، ولكن ستقوم بنقل اللقاء بشكل حصري في الوطن العربي والشريق الأوسط، وهناك العديد من قنوات مفتوحة تذيع مباراة ليفربول واتلتيكو مدريد اليوم مجانا في دوري أبطال أوروبا، وهي ما سنتعرف عليه أدناه.

İdman Azərbaycan – القمر AzerSpace 1 46.0°E – التردد 11175(h)

Varzish Sport HD – على القمر ياه سات – وترددها 11938 افقي

قناة idman على القمر يوتلسات 3 w وترددها 11492 عمودي

قناة Eleven Sports 1 HD على القمر هوتبيرد وترددها 11488 ـافقي

قناة sport tv 2 على القمر هيسباسات وترددها 12169 افقي

قناة ETV الأثيوبية – القمر نايل سات ترددها 11512 عمودي 27500

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم علي الهوت بيرد

قناة Polsat Sport Premium 1 HD

Hotbird 13.0°E – 11117 V 27500

قنوات مجانية تذيع مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد اليوم علي استرا