نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قليل مباراة الأهلي والباطن القادمة الأربعاء 03\11\2021 والقنوات الناقلة في دوري محمد بن سلمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنتظر جماهير وعشاق الساحرة المستديرة موعد مباراة الأهلي والباطن القادمة في الدوري السعودي للمحترفين، والمقرر لها اليوم الأربعاء 3 نوفمبر 2021، حيث يستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة”، أحداث اللقاء الهام والمنتظر في إطار مباريات الجولة الحادية عشر، من منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وسوف نلقي الضوء من خلال هذا المقال وعبر موقع “ثقفني” المتميز، عن موعد مباراة الأهلي ضد الطائي القادمة في الدوري، وما هي القنوات الناقلة للمباراة ومعلق المباراة، وكذلك ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وترتيب كل من الناديين بالجدول.

يدخل الأهلي المباراة ساعياً نحو الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وتقديم عرض قوي أمام الباطن، بعدما أدى مباراة رائعة في الجولة السابقة ضد الهلال والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، يحتل الإمبراطور قلعة الكؤوس المركز التاسع برصيد 12 نقطة من 10 مباريات، استطاع الأهلي الفوز في مبارتين، بينما تعادل في 6 مباريات، وذاق طعم الهزيمة في مبارتين، يسعى قلعة الكؤوس نحو الفوز والحصول على الثلاث نقاط وتعديل وضعه بجدول الدوري، فهل يستطيع أم أن للباطن رأي آخر هذا ما سوف تجيب عنه المباراة.

في المقابل يسعى الباطن نحو تحقيق نتيجة إيجابية، وتعديل ترتيبه المتأخر بجدول الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل الباطن المركز الرابع عشر برصيد 9 نقاط، جمعهم من 10 مباريات فقد استطاع تحقيق الانتصار في مبارتين فقط، بينما تعادل في ثلاث مباريات وتجرع كأس الهزيمة في 5 مباريات، لذلك لن تكون مباراة سهلة على كلا الفريقين، لرغبة كل فريق في الحصول على الثلاث نقاط، ومن المنتظر أن نشاهد مباراة قوية ومثيرة تتسم بالسرعة والرغبة في تحقيق الانتصار.

موعد مباراة الأهلي والباطن

يحتضن استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية “الجوهرة المشعة” أحداث المباراة، والتي سوف تنطلق اليوم الأربعاء الموافق 03\11\2021، لحساب الجولة 11 من عمر الدوري السعودي للمحترفين، وسوف تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة السابعة وخمس وأربعون دقيقة بتوقيت مكة المكرمة، 16:45 حسب التوقيت العالمي “جرينتش”.

القنوات الناقلة

تمتلك شبكة قنوات ssc الرياضية السعودية الحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. كما أن القناة تمتلك نقل العديد من البطولات الهامة والتي تهم الشارع الرياضي داخل المملكة وخارجها. لذلك ازداد البحث بصورة ملحوظة عن تردد قناة ssc الرياضية 2021 لمتابعة مباريات الدوري السعودي، وسوف تنقل مباراة الأهلي القادمة في الدوري ضد الباطن عبر شاشة قناة ssc1 الرياضية، ويعلق على المباراة عيسى الحربين وعبد العزيز السبر.

ترتيب الدوري السعودي

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 ضمك 10 6 3 1 20 8:14 6 21 2 الاتحاد 10 6 2 2 20 8:19 11 20 3 الشباب 10 5 3 2 20 11:19 8 18 4 الرائد 4 - 0 11 5 2 4 19 15:18 3 17 5 الهلال 8 4 4 0 22 9:13 4 16 6 الفيحاء 9 4 2 3 21 9:11 2 14 7 النصر 8 4 1 3 22 10:14 4 13 8 الفتح 9 3 3 3 21 7:10 3 12 9 الأهلي 10 2 6 2 20 12:13 1 12 10 الفيصلي 9 2 5 2 21 12:11 -1 11 11 الحزم 10 2 4 4 20 12:9 -3 10 12 الإتفاق 10 2 4 4 20 19:13 -6 10 13 أبها 10 3 1 6 20 21:11 -10 10 14 الباطن 10 2 3 5 20 12:7 -5 9 15 التعاون 10 1 4 5 20 22:15 -7 7 16 الطائي 0 - 4 10 2 1 7 20 18:8 -10 7

تشكيل الأهلي أمام الباطن المتوقع

يسعى المدير الفني لأهلي جدة الألباني “بيسينك هاسي” إلى الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، لذلك سوف يبدأ بالتشكيل الذي يمكنه من ذلك، ومن المتوقع أن يبدأ المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:- الربيعي.

الدفاع:- أليوسكي، بيريرا، هندي، النقاز.

الوسط:- الأسمري، المجحد، فيليب براردريتش.

الهجوم:- السومة، الغريب، الحسن نداو.

تشكيل الباطن أمام الأهلي المتوقع

الباطن المتراجع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، يسعى لتعويض ما فاته وتعديل وضعه المتأخر في جدول الدوري، لذلك يسعى بكل قوة نحو الفوز بالمباراة والحصول على الثلاث نقاط، ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني للباطن مباراة الأهلي القادمة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:- كامبانا.

الدفاع:- العلاوي، تشافيز، موريشيو، بدر الشمري.

الوسط:- القرني، السوداني، يوسف الشمري، الجبلي، رايحي.

الهجوم:- أبريو.

بطاقة مباراة الأهلي والباطن