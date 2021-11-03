نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليفربول وأتلتيكو مدريد بدوري الأبطال.. القناة الناقلة وتشكيل الفريقين اليوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة ليفربول وأتلتيكو مدريد، مباراة قوية تجمع الفريق الانجليزي ضد الفريق الإسباني وهو فريق أتلتيكو مدريد، حيث يستضيف فريق ليفربول علي ملعبة فريق أتلتيكو مدريد من ضمن الفعاليات الخاصة بالجولة الرابعة من خلال المجموعة الثانية بدور المجموعات الخاصة ببطولة دوري أبطال أوروبا، ويتواجد كلا الفريقين ليفربول وأتلتيكو مدريد من خلال مجموعة لعب واحدة بمشاركة فريقي ميلان الإيطالي، وفريق بورتو البرتغالي، وتعد هذه المجموعة من أقوي المجموعات في البطولة، وقد تصدر فريق ليفربول الجدول الخاص بترتيب المجموعة الثانية بالحصول علي جميع النقاط وهي ست نقاط، فيما حصل فريق أتلتيكو مدريد علي المركز الثاني برصيد أربعة نقاط فقط، وفيما يلي تشكيل ليفربول وأتلتيكو مدريد.

ليفربول وأتلتيكو مدريد وتشكيل الفريقين

يتنافس الفريقين اليوم بمباراة قوية، ويرغب كلاهما في الحصول علي الثلاث نقاط من أجل ضمان المنافسة علي البطولة والتأهل الي المربع الذهبي، وفيما يلي التشكيل الخاص بالمباراة:

تشكيل فريق ليفربول ضد أتلتيكو مدريد

في حراسة المرمى يلعب: أليسون بيكر.

في خط الدفاع يلعب كل من: أرنولد، فان دايك، كوناتي، روبيرتسون.

في خط الوسط يلعب: هيندرسون، جونز، تشامبرلين.

وفي خط الهجوم يلعب كل من: ساديو ماني، فيرمينيو، المصري محمد صلاح.

تشكيل فريق أتلتيكو مدريد بمواجهة ليفربول

بحراسة المرمى: اللاعب يان أوبلاك.

وبخط الدفاع يلعب: ماريو هيرموسو، فيليبي، خيمينيز.

ومن خلال خط الوسط يلعب: كوكي، رودريجو بول، كاراسكو، تريبير.

وبخط الهجوم يلعب الثلاثي التالي: آنخيل كوريا، سواريز، فيليكس.

وكان فريق ليفربول قد حقق فوزًا كبيرًا على أتلتيكو مدريد في المباراة الماضية وفاز بنتيجة 3-2، بملعب ميتروبوليتانو، فقد سجل الأهداف كل من المصري محمد صلاح بواقع هدفين واللاعب الغيني كيتا سجل هدف وحيد.

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد

موعد مباراة ليفربول وأتلتيكو مدريد سوف تكون في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت دولة الإمارات تلعب المباراة، وسوف يتم نقل المباراة من خلال تردد قناة بي إن سبورتس بريميوم الأولي من خلال القمر الصناعي نايل سات وعرب سات.