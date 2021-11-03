نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الأهلي والزمالك القادمة الجمعة 2021/11/05 والقنوات الناقلة القمة 123 بين القطبين في المقال التالي

عمر شويل - جدة لا صوت يعلوا فوق صوت مباراة الأهلي والزمالك، مباراة قمة الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الجمعة القادمة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، اللقاء المرتقب منقول حصرياً على قناة أون تايم سبورت بجودة فائقة، ولأول مرة 20 كاميرا تغطي جميع أرجاء الملعب، لمزيد من المتعة للمشاهدين، يدخل الفريقين اللقاء بهدف الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، من أجل الاستمرار في قمة الجدول بعد أن حقق الفريقين الفوز في الجولتين الماضيتين، وفيما يلي الموعد وتاريخ لقاءات القطبين. مباراة الأهلي والزمالك القادمة القمة تحمل رقم 123 في تاريخ لقاءات الفريقين. حقق النادي الأهلي الفوز على غريمه الزمالك في 46 مباراة. حقق نادي الزمالك الفوز على الأهلي في 26 مباراة قبل هذا اللقاء. حسم التعادل نتيجة 49 مباراة قبل القمة القادمة. سجل النادي الأهلي 122 هدف في شباك الزمالك. سجل الزمالك 107 هدف في شباك الأهلي. التقى الفريقين في شهر نوفمبر في 30 مباراة فاز الأهلي في 15 وفاز الزمالك في 6 وتعادلا في 9 مباريات. أخر لقاء جمع الفريقين في شهر نوفمبر كان العام الماضي في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلي 2-1. موعد مباراة الأهلي والزمالك القادمة والقنوات الناقلة المباراة الزمالك * الأهلي البطولة الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز الموعد والتوقيت الجمعة القادمة 2021/11/05 الساعة 20.00 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت مكة المكرمة الملعب ملعب القاهرة الدولي القنوات الناقلة قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية ترتيب جدول الدوري قبل المباراة # الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 34 24 8 2 0 21:61 40 80 2 الأهلي 34 22 10 2 0 29:72 43 76 3 بيراميدز 34 13 16 5 0 37:57 20 55 4 سموحة 34 12 18 4 0 42:55 13 54 5 المصري البورسعيدي 34 13 11 10 0 38:44 6 50 6 إنبي 34 12 13 9 0 35:39 4 49 7 الاتحاد السكندري 34 12 12 10 0 36:38 2 48 8 طلائع الجيش 34 10 12 12 0 37:41 4 42 9 المقاولون العرب 34 11 8 15 0 48:38 -10 41 10 سيراميكا كليوباترا 34 8 15 11 0 46:41 -5 39 11 مصر المقاصة 34 10 8 16 0 55:37 -18 38 12 الجونة 34 8 14 12 0 43:36 -7 38 13 الإسماعيلي 34 10 11 13 0 44:42 -2 38 (-3) 14 غزل المحلة 34 7 14 13 0 47:28 -19 35 15 البنك الأهلي 34 6 17 11 0 44:39 -5 35 16 وادي دجلة 34 5 15 14 0 40:31 -9 30 17 الانتاج الحربي 34 5 13 16 0 62:37 -25 28 18 أسوان 34 6 9 19 0 61:29 -32 27 التشكيل المتوقع للأهلي أمام الزمالك حراسة المرمى ” محمد الشناوي”.

الدفاع ” أيمن أشرف، بدر بانون، علي معلول، أكرم توفيق”.

الوسط ” ديانج، السولية، قفشة، الشحات، تاو”.

الهجوم ” محمد شريف”. التشكيل المتوقع للزمالك أمام الأهلي حراسة المرمى ” محمد أبوجبل”.

الدفاع ” الونش، محمود علاء، المثلوثي، أحمد فتوح”.

الوسط ” طارق حامد، زيزو، بن شرقي، أوباما،أمام عاشور”.

الهجوم ” سيف الدين الجزيري”. حكم مباراة الأهلي والزمالك قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الحكم الدولي عصام عبد الفتاح، تعيين طاقم تحكيم مصري للقمة بقيادة الحكم الدولي محمد عادل كحكم ساحة، بعد مفاضلة مع أكثر من حكم مصري أبرزهم إبراهيم نور الدين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مباراة الأهلي والزمالك القادمة الجمعة 2021/11/05 والقنوات الناقلة القمة 123 بين القطبين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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