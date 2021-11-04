موعد مباراة الاتحاد والفتح اليوم والقنوات الناقلة وترتيب الدوري السعودي

يستضيف ملعب الجوهرة المشعة بمدينة الملك عبد الله الرياضية مباراة الاتحاد ضد الفتح اليوم الخميس الموافق 4 نوفمبر 2021، وذلك ضمن مباريات الجولة الحادية عشر في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث يأمل رفاق حجازي في تحقيق الفوز، آملاً في تعثر منافسه الرئيسي فريق ضمك متصدر الترتيب ضد حامل اللقب فريق الهلال في المباراة المقامة بينهما اليوم في نفس الجولة، ولكن مهمته لن تكون سهلة ضد فريق الفتح الساعي للخروج بأفضل النتائج الإيجابية من المباراة للتقدم في جدول الترتيب، وينطلق موعد مباراة الاتحاد والفتح اليوم في الثامنة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

الاتحاد ضد الفتح في مباراة قوية يأمل فيها تحقيق الفوز، ومواصلة الانتصارات التي عاد إليها من جديد، بعد الخسارة التي تلقاها في الجولة قبل الماضية ضد الشباب بهدفين دون رد، قبل أن يستعيد التوازن قريباً بتحقيق الفوز ضد الحزم في الجولة الماضية بهدف دون رد، تكفل عبد العزيز البيشي بتسجيله، ليقتنص للاتحاد ثاث نقاط هامة ترفع رصيده إلى 20 نقطة يتواجد بها في المركز الثاني خلف ضمك بفارق نقطة وحيدة، وقد خاض اتحاد جدة عشر مباريات في الدوري السعودي، تمكن فيها من تحقيق الفوز في ست مباريات، وتعادل في مبارتين، وخسر مثلهما.

فريق الفتح يأمل في تحقيق الفوز ضد رفاق رومارينهو، للعودة لمسار الانتصارات من جديد، بعد الخسارة التي تلقاها في آخر مبارياته بالبطولة ضد أبها خارج ملعبه، بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث سجل أهداف أصحاب الأرض فهد الجميعة، تي فريدي، وسعد بقير، بينما تكفل كويفا بتسجيل هدف الفتح الوحيد من ركلة جزاء، ليفقد الفريق ثلاث نقاط هامة، ويتلقى خسارته الثالثة ف يتسع مباريات خاضها في الدوري، تعادل فيها في ثلاث مباريات، وانتصر في ثلاث مباريات مثلها، آخرها في الجول قبل الماضية ضد التعاون بثلاثية نظيفة.

جدول ترتيب الدوري السعودي

موعد مباراة الاتحاد والفتح اليوم

الخميس 4 نوفمبر 2021.

7:45 توقيت مكة المكرمة، العراق، فلسطين، سوريا، والأردن.

8:45 توقيت الإمارات، وسلطنة عمان.

6:45 توقيت مصر.

5:45 توقيت الجزائر، والمغرب.

القنواات الناقلة لمباراة الاتحاد والفتح