نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال وضمك اليوم الخميس 2021/11/04 في الدوري والقناة وترتيب جدول الدوري في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب عشاق الكرة السعودية موعد مباراة الهلال وضمك، في الجولة 11 من عمر الدوري السعودي للمحترفين، ففريق ضمك متصدر الترتيب برصيد 21 نقطة بعد لعب 10 جولات وهو إنجاز كبير للفريق، ومباراة اليوم هو تحدي كبير لقدرة الفريق على الاستمرار في المنافسة على صدارة الترتيب، تنقل المباراة عبر قنوات ssc الرياضية السعودية، ويستضيفها ملعب الأمير فيصل بن فهد يستعيد الهلال نجمه المالي موسى ماريجا، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال أسيا، وفيما يلي تفاصيل اللقاء.

يدخل فريق الهلال اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 16 نقطة، جمعهم من خوض 8 لقاءات وله مباراتين مؤجلتين بسبب مشاركاته الأسيوية، حقق الهلال الفوز في 4 مباريات وتعادل في 4 مباريات، سجل لاعبوه 13 هدف واستقبل 9 أهداف، بينما منافسة اليوم ضمك يتصدر الترتيب ب 21 نقطة من 10 مباريات، فاز في 6 وتعادل في 3 مباريات وهزم في لقاء وحيد، سجل مهاجموه 14 هدف واستقبل 8 أهداف.

موعد مباراة الهلال وضمك والقناة الناقلة والمعلق

تنطلق صفارة حكم المباراة في تمام الساعة الخامسة إلا عشر دقائق بتوقيت مدينة القاهرة، السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل المباراة على شاشة قناة ssc sd 5 ويعلق عليها المعلق المتميز جعفر الصليح.

ترتيب جدول الدوري السعودي قبل اللقاء

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 ضمك 10 6 3 1 20 8:14 6 21 2 الاتحاد 10 6 2 2 20 8:19 11 20 3 الشباب 10 5 3 2 20 11:19 8 18 4 الرائد 11 5 2 4 19 15:18 3 17 5 الهلال 8 4 4 0 22 9:13 4 16 6 الأهلي 11 3 6 2 19 12:14 2 15 7 الفيحاء 9 4 2 3 21 9:11 2 14 8 النصر 8 4 1 3 22 10:14 4 13 9 الفتح 9 3 3 3 21 7:10 3 12 10 الفيصلي 9 2 5 2 21 12:11 -1 11 11 الحزم 10 2 4 4 20 12:9 -3 10 12 الإتفاق 10 2 4 4 20 19:13 -6 10 13 أبها 10 3 1 6 20 21:11 -10 10 14 الباطن 11 2 3 6 19 13:7 -6 9 15 التعاون 10 1 4 5 20 22:15 -7 7 16 الطائي 10 2 1 7 20 18:8 -10 7

موعد مباراة الهلال وضمك اليوم

يدخل الزعيم الهلالي اللقاء بغية تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، للتقدم في ترتيب الجدول ففي حالة فوزه اليوم سوف يصل للنقطة 19، وله لقاءين مؤجلين في حال الفوز بهم سوف يتصدر الترتيب وهو المكان الطبيعي للهلال في الجدول، للحفاظ على لقبه الذي يحمله من العام الماضي.

تاريخ لقاءات الهلال وضمك في الدوري السعودي للمحترفين

مباراة اليوم هي المباراة الخامسة التي تجمع الهلال بضمك في الدوري فاز الهلال السعودي في مباراتين، بينما فاز ضمك في مباراة واحدة وحسم التعادل نتيجة مباراة، ويسعى الفريقين اليوم للفوز في المباراة.

بطاقة المباراة اليوم