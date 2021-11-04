نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية وأستراليا والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية وأستراليا القادمة هي المباراة التي ينتظرها عشاق ومحبي الأخضر السعودي، حيث سيستضيف صباح يوم الخميس الموافق الحادي عشر من شهر نوفمبر الجاري ملعب واسترن سيدني أحداث مباراة السعودية وأستراليا في إطار منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، والمقرر إقامتها في قطر نهاية العام المقبل بمشيئة الله تعالى.

ويسعى المنتخب السعودي بقيادة مديره الفني الفرنسي إيرفي رينارد للفوز على المنتخب الأسترالي في عقر داره، وتحقيق الثلاث نقاط من أجل الاقتراب من حسم بطاقة التأهل عن المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، حيث أن الفوز في هذه المباراة سيوسع الفارق بين المنتخب السعودي وبين أقرب منافسيه في هذه المجموعة، وهو مايطمح به جماهير كرة القدم السعودية.

ترتيب السعودية وأستراليا في المجموعة الثانية

وتُعد مباراة السعودية وأستراليا هي قمة منافسات هذه الجولة في المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، حيث يحتل المنتخبان المركزين الأول والثاني في هذه المجموعة، إذ أن المنتخب السعودي تمكن من تحقيق العلامة الكاملة، والفوز في المباريات الأربع الماضية ليأتي الأخضر السعودي في صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 12 نقطة، فيما تمكن المنتخب الأسترالي من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، وتلقى الخسارة في مباراة وحيدة فقط خلال الجولات الماضية، ليحصد المنتخب الأسترالي تسع نقاط فقط، ويأتي المنتخب الأسترالي في المركز الثاني خلف المتصدر المنتخب السعودي، وبفارق ثلاث نقاط عن المنتخب السعودي صاحب الصدارة.

موعد مباراة السعودية وأستراليا

هذا وقد حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد إقامة مباراة السعودية وأستراليا في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، حيث ستقام أحداث مباراة السعودية القادمة أمام أستراليا ظهر يوم الخميس الموافق الحادي عشر من نوفمبر الجاري، على أن تنطلق ضربة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وأستراليا

هذا ومن المقرر أن يتم النقل الحي والمباشر لأحداث مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2022 من خلال شاشة قناة SSC السعودية، ولم يتم حتى الآن الإعلان عن معلق المباراة.