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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً .. موعد مباراة الاهلي والزمالك في القمة 123 بالدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة في المقال التالي
نستعرض معكم من خلال موقعنا الاخباري ثقفني الموعد الرسمي لمتابعة مباراة الاهلي والزمالك في الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري، والتي نجح فيها كلا الفريقين بالتأهل بعد الفوز علي النادي الاسماعيلي وطلائع الجيش في الجولة الماضية، ويسعى النادي الاهلي بكل الطرق الممكنة في رد اعتباره من خلال الفوز، بينما يعمل نادي الزمالك في الاستمرار في تحقيق مزيد من الانتصارات، وفي هذا التقرير نستوضح معكم الموعد الرسمي لمباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري الممتاز، والقنوات الناقلة لها.
موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري
موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري، وبكامل مجهوداته البدنية والرياضية يقوم حاليا النادي الاهلي بالاستعداد الكامل من أجل الفوز علي الزمالك في اطار الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا العام 2021- 2022، حيث تبدأ صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وذلك علي أرضية استاد القاهرة الدولي يوم الجمعة 5 نوفمبر 2021، ويعتبر هذا اللقاء هو اللقاء 123 للفريقين الاشهر في مصر وافريقيا.
القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري
وفي مباراة القمة قام موسيماني بالاستعداد التام وتجهيز نقاط الضعف والقوة لدي الفريق المنافس، من أجل حصد مزيد من النقاط في الدوري، وقد اعتمد موسيماني علي بيرسي تاو ومحمد شريف في تشكيل الهجوم اثناء المعسكر المغلق الذي تم إقامته في مختار التتش اليوم، ويمكن متابعة مزيد من الاخبار والتفاصيل عبر الاستديو التحليلي مع احمد شوبير قبل بداية المباراة عبر قنوات اون تايم سبورت.
تردد قناة اون تايم سبورت 2021
ويمكن متابعة احداث مباراة الاهلي والزمالك اليوم عبر ترددات قنوات اون تايم سبورت الجديدة بدون اي تشويش عبر اتباع الاحداثيات التالية.
- القمر الصناعي نايل سات.
- تردد القناة 11861.
- معدل الاستقطاب رأسي.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطا 5/6.
- تقنية المشاهدة تقنية عالية الجودة HD.
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