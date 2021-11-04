نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدوري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدوري العام المصري لكرة القدم من أكثر الأشياء التي تزداد عليها عمليات البحث هذا اليوم فى مصر، حيث ستقام المباراة في إطار الجولة الثالثة من مباريات الدوري هذا الموسم، حيث كان الفريقان كان قد حقق الفوز في الجولات الأولى من الدوري المصري، وكل فريق له ست نقاط، حيث فاز الاهلي على فريق الاسماعيلي في المباراة الأولى بأربعة أهداف نظيفة وفي المباراة الثانية حقق فوز صعب ضد فريق البنك الأهلي بهدف مقابل لا شيء كما أن فريق الزمالك فاز في المباراة الاولى على فريق انبي بهدفين مقابل لا شيء، وفي المباراة الثانية استطاع ان يحقق انتصار على فريق طلائع الجيش بطل السوبر المصري بهدفين مقابل لا شيء، وبالرغم من اختلاف ظروف الفريقين إلا انه من الصعب التكهن بنتيجة المباراة التي تعتبر كلاسيكو مصر والوطن العربي.

موعد مباراة الاهلي والزمالك في الدوري المصري

تنطلق مباراة الاهلي والزمالك في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري يوم الجمعة الخامس من شهر نوفمبر 2021، حيث ستنطلق المباراة القمة في الأوقات التالية:

تمام الساعه الثامنه مساءا بتوقيت مصر والسودان وليبيا

في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت السعودية والعراق والكويت والبحرين واليمن

في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت فلسطين ولبنان وسوريا والأردن

في تمام الساعه العاشره مساءا بتوقيت الامارات وسلطنة عمان

في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

تذاع مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري لكرة القدم عبر قناة أون تايم سبورت الرياضية المصرية وهي القناة الوحيدة المالكة لحقوق البث الفضائي لمباريات الدوري المصري التي تنقل جميع مباريات الدوري المصري لكرة القدم و مباريات كاس مصر وكاس السوبر المصري و جميع مباريات المنتخب المصري في تصفيات كاس العالم لكره القدم ،بالإضافة الى الرياضات الاخرى مثل كرة اليد وكرة السلة و تردد قناة اون تايم سبورت علي القمر المصري النايل سات هو:

تردد القناة :11861

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ :6/5

تاريخ مباريات الاهلي والزمالك في الدوري العام المصري

من المقرر ان تقام مباراه الاهلي والزمالك وهي القمه رقم 123 التي سيتم نقلها على الهواء مباشره يوم الجمعه المقبله مكان الفريق ان قد نلتقي في شهر نوفمبر 31 مباراه قبل ذلك اضحك فريق الاهلي الفوز الاكثر فقد فاز الاهلي في عشر مباريات شهر نوفمبر ضد الزمالك بينما فاز الزمالك في ست مباريات وكانت هناك تسعه مباريات بينهما قد انتهت بالتعادل اهم المباريات التي اقيمت في شهر نوفمبر بين الاهلي والزمالك هي نهائي القرن العام الماضي في بطوله دوري ابطال افريقيا المباراه الاكثر اثاره في تاريخ الفريقين والتي شهدت فوز الاهلي بهدفين مقابل هدف واحد حيث كانت مباراه نتيجتها التعادل حتى الاخيره التي استطاع فيها اللاعب محمد مجدي قفشه ان ياتي بهدف الفوز لينهي المباراه و يفوز الاهلي بدوري ابطال افريقيا للمره التاسعه

التشكيل المتوقع لفريق الأهلي في مباراة الغد ضد الزمالك سيكون كالتالي من المتوقع ان يعود عملاق مصر، و حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي في حراسة عرين النادي الاهلي مرة اخرى بعد اصابته التي التي حدثت له في مباراة منتخب مصر القومي ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم، و يلعب في خط الدفاع الرباعي علي معلول في الجانب الايسر ومعه في قلب الدفاع ايمن اشرف وبدر بنون، في الجانب الايمن اكرم توفيق و يلعب أمامه في خط الوسط عمرو السولية ومعهم اليو ديانج وحمدي فتحي ثم مجدي افشه و بيرسي تاو و في خط الهجوم محمد شريف.

التشكيل المتوقع لنادي الزمالك

من المتوقع ان يكون تشكيل الزمالك به عدة مفاجآت حيث يسعى المدير الفني لفريق الزمالك باتريس كارتيرون يقوم بتثبيت التشكيل الذي يبدأ به الدوري المصري لكرة القدم إلا أنه قد يطرأ بعض التغيرات الكم من الخطة التي سيتم وضعها حيث يعود محمد عبد الشافي في مركز الجانب الأيسر بدلا من أحمد فتوح لخبرته الكبيرة، من المتوقع أن يتم الدفع باللاعب عمر محمود عبد العزيز بجوار طارق حامد على حساب اللاعب امام عاشور وما زال هناك بقى مفاضله بين يوسف الجزيري وبين عمر السعيد للعب في الهجوم، وبذلك سيكون تشكيل الزمالك المتوقع هو محمد أبوجبل في حراسة المرمى وفي خط الدفاع يلعب محمود علاء ومحمود الونش محمد عبد الشافي وحمزة المثلوثي وفي وسط طارق حامد ومحمود عبد العزيز او امام وامامهم يوسف ابراهيم اوباما و اشرف بن شرقي في الهجوم عمر السعيد.