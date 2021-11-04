نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقة مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة بالدوري المصري وتوقعات نتيجة القمة 123 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والزمالك ، سيكون ملعب استاد القاهرة الدولي مسرحاً كبيراً عندما يستضيف القمة 123 بين الغريمين الأهلي والزمالك قطبي كرة القدم المصرية غداً الجمعة الموافق الخامس من شهر نوفمبر الحالي 2021 ، ونُسلط الضوء خلال هذا المقال برصد تفاصيل مباراة الأهلي والزمالك من حيث الموعد والتشكيل المتوقع للفريقين، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

مباراة الأهلي والزمالك

تترقب جماهير كرة القدم المصرية والعربية مباراة التشويق والإثارة بين الأهلي والزمالك، وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم أن يكون موعد مباراة الزمالك والأهلي يوم الجمعة 5-11-2021 لتنطلق تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والخروطوم وليبيا، بينما ستنطلق مباراة الأهلي والزمالك في قمة مباريات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والأردن. وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

والتقى الأهلي والزمالك في الدوري المصري 122 مرة، وفي تلك المباريات استطاع النادي الأهلي تحقيق الفوز على غريمة نادي الزمالك 46 مرة، بينما حقق الفارس الأبيض الفوز على النادي الأهلي في هذه المباريات 27 مرة، ومن المعروف أن مباراة الأهلي والزمالك دائما ما تحمل طابع خاص، وتلقى اهتمام كبير من الجماهير المصرية والعربية.

وهناك الكثير من الجماهير في الشارع المصري والعربي يتوقعون نتيجة مباراة الأهلي والزمالك في القمة المرتقبة لحساب مباريات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، فهناك البعض أكد فوز النادي الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين للزمالك، والبعض الأخر رجح أن تنتهي المباراة بنتيجة سلبية دون تسجيل أي أهداف، مستنداً بذلك أن صفوف الفريقين ستشهد بعض الغيابات، بينما قال آخرون أن المباراة سوف تنتهي بالتعادل الإجابي بهدف لكل فريق.

تشكيلة مباراة الأهلي والزمالك المتوقعة

نشرت العديد من الصحف الرياضية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس الكثير من الأخبار بخصوص تشكيلة مباراة الأهلي والزمالك والتي سيدخل بها الفريقين مباراة القمة 123 لحساب مباريات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، ونتعرف معكم على تشكيل الأهلي والزمالك المتوقع.

تشكيلة الأهلي المتوقعة ضد الزمالك: محمد الشناوي وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول وأكرم توفيق واليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمد شريف.

تشكيلة الزمالك المتوقعة ضد الأهلي: محمد ابو جبل في حراسة المرمي ومحمد عبدالشافي ومحمود علاء وحمدي الونش وحمزة المثلوثي في الدفاع، وطارق حامد وإمام عاشور واحمد السيد زيزو ويوسف اوباما واشرف بن شرقي في الوسط والوسط المهاجم، وسيف الدين الجزيري.

والجدير بالذكر، أن الأهلي سيدخل المواجهة تحت قيادة المدير الفني مدرب الفريق موسيماني، بينما سيدخل الزمالك لقاء القمة ضد الأهلي تحت قيادة المدير الفني مدرب الفريق كارتيرون، وكانت أولى المواجهات بين المدربين خلال عام 2015، وبالتحديد في دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، عندما كان موسيماني مديراً فنيا لفريق ماميلودي صنداونز، وكان كارتيرون مديراً فنياً لفريق مازيمبي الكونغولي، وكان لقاء الذهاب بينهما قد انتهى بفوز صنداونز بهدف نظيف. وذلك قبل أن يُحقق كارتيرون الفوز في لقاء العودة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ستنقل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك مساء يوم الجمعة 5-11-2021 على ملعب استاد القاهرة الدولي شبكة قنوات أون تايم سبورت، وبالتحديد قناة أون تايم سبورت 1 ، وسيكون معلق مباراة الأهلي والزمالك، المعلق الرياضي المشهور مدحت شلبي. ونود أن نُذكركم متابعينا الكرام أننا سنكون قريبين وقت انطلاق لقاء القمة، حيث سنعمل على تقديم متابعة مستمرة وتغطية كاملة فيما يخص ملخص نتيجة مباراة الأهلي والزمالك الشوط الأول والثاني، وذلك من خلال تقارير متتالية.