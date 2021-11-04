مدرب الحراس التونسي الياس المزوغي ينضم لاطار تدريب المنتخب الموريتاني للمحليين

اعلنت الجامعة الموريتانية لكرة القدم ان مدرب الحراس التونسي الياس المزوغي انضم للاطار المشرف على تدريب حراس المنتخب الموريتاني للمحليين مساعدا للمدرب جيرار بوشار المدرب الاول والذي سبق له ان درب عدة فرق تونسية.

وشارك المزوغي امس في حصة تدريب عناصر المنتخب الموريتاني للمحليين.

وياتي المزوغي من تجربة ضمن الاطار الفني لاتحاد بنقردان الذي رافق فيها الفريق في بداية تصفيات مسابقة كاس الاتحاد الافريقي .وسبق له ان خاض تجارب مع فرق في ليبيا والامارات والسعودية.

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