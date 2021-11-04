نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمة كرة القدم المصرية 123 بين الأهلي و الزمالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة في تمام الساعة الثمانة من مساء الجمعة الموافق 5 نوفمبر 2021 م ، تتجه أنظار محبي و عشاق كرة القدم المصرية إلي ستاد القاهرة الدولي ، نقلاً عبر قنوات أون تايم سبورت ON Time Sport HD ، لإذاعة مباراة قمة كرة القدم المصرية 123 بين الأهلي و الزمالك ، في ديربي القاهرة بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق نادي الزمالك قطبي الكرة المصرية ، وتأتي المباراة في إطار الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري العام الممتاز لكرة القدم بمصر للموسم الكروي 2021 – 2022 م ، والمباراة توافق توقيت التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت دولة الإمارات العربية ، ومن المنتظر أن تدار المباراة تحت قيادة طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم الدولي محمد عادل أو إبراهيم نور الدين بعدما رفض الاتحاد المصري لكرة القدم تعيين حكام أجانب للقمة ، ويتصدر النادي الأهلي جدول المسابقة برصيد 6 نقاط جمعها من فوزين علي الإسماعيلي بنتيجة 4/0 وعلي البنك الأهلي بنتيجة 1/0 ، بينما يحل الزمالك ثانياً بنفس الرصيد من النقاط لكن بعدد أقل من الأهداف ، ومن خلال مقالنا نستعرض لكم تشكيل الفريقين المتوقع ، وبيانات القمة ، ويمكنكم التعرف علي تاريخ الديربي المصري من خلال موقعنا ثقفني.

قمة كرة القدم المصرية 123 بين الأهلي و الزمالك

في تمام الثامنة مساء الجمعة 5/11/2021 بتوقيت القاهرة تنطلق مباراة القمة بين الأهلي والزمالك رقم 123 بواقع تفاصيل وإحصاءات :

اللقاء هو رقم 123 بين الفريقين في إطار مسابقات اللعبة للفريق الأول. فاز النادي الأهلي في مواجهات القمة 46 مرة. فاز نادي الزمالك في مواجهات القمة 26 مرة. كان التعادل سيد الموقف بين الفريقين لـ 49 مرة. احرز لاعبوا الأهلي 122 هدف في شباك الزمالك. احرز لاعبو الزمالك 107 هدف في شباك الأهلي. اللقاء هو رقم 30 للفريقين في شهر 11 نوفمبر. تتعلق ذاكرة عشاق المستديرة بآخر لقاء في نوفمبر وهو نهائي القرن والذي انتهي بالقاضية ممكن لصالح المارد الأحمر. الأهلي صاحب أفضلية في نوفمبر بـ 15 فوز و فاز الزمالك بـ 6 مباريات وتعادلا في 9 مباريات. الزمالك هو آخر بطل للمسابقة للعام 2020-2021 م. الأهلي الأكثر تتويجاً بلقب المسابقة محلياً بـ 43 لقب. يعتبر اللقاء قمة اللعبة في مصر وأفريقيا والوطن العربي لما يحوزه الأهلي من ألقاب محليه وقارية وعالمية ويلحقه الزمالك في بعض الألقاب مع اتساع الفارق ، إلا أن الزمالك يأتي وصيفياً في كثير من الأرقام متوفقاً علي الأندية المحلية والإفريقية بعد الأهلي. انتهي آخر لقاء بين الفريقين بالتعادل 1/1 بالدوري العام الماضي. يحقق الأهلي نتائج إيجابية في آخر 3 مباريات أمام الزمالك بانتصارين وتعادل.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين الحكم محمد عادل لإدارة مباراة الأهلي والزمالك والمقرر اقامتها في 8 مساء الجمعة 5 – 11 -2021 .

التشكيل المتوقع للفريقين

تقام المباراة علي ملعب ستاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة مساءً ، وتنقل عبر قنوات أون تايم سبورت ، ويذيعها كل من مدحت شلبي وحاتم بطيشة ويتوقع تشكيل الفريقين كالآتي :

تشكيل النادي الأهلي :

حراسة المرمي : محمد الشناوي – (علي لطفي).

الدفاع : بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول – أكرم توفيق – (محمد هاني) – (ياسر إبراهيم) – ( محمود وحيد).

الوسط المدافع : عمرو السولية – (حمدي فتحي) – أليو ديانج.

والوسط المهاجم : محمد مجدي قفشة – بيرسي تاو – لويس ميكيسوني – (حسين الشحات) – (عمار حمدي) – (احمد عبدالقادر).

خط الهجوم : محمد شريف – ( حسام حسن ).

تشكيل الزمالك :

حراسة المرمي : محمد أبو جبل – ( محمد عواد ).

الدفاع : أحمد فتوح – محمود الونش – محمود علاء – حمزة المثلوثي – ( محمد عبدالشافي ) – ( حازم امام ).

الوسط المدافع : طارق حامد – إمام عاشور.

والوسط المهاجم : يوسف أوباما – أحمد سيد زيزو – أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمرو السعيد – (سيف الدين الجزيري).

ويغيب للإيقاف بالعقوبة لمدة 8 مباريات ، اللاعب محمود عبد الرازق شيكابالا ، والذي باءت محاولاة استعادته قبل المباراة بالفشل ، بعد تدخل اللجنة الرياضية بمجلس النواب وتوجيه وزير الرياضة.

إلا أن اتحاد كرة القدم المصري ولجنة الأندية رفضت تنفيذ القرار بداعي عدم اختصاص مركز التسوية والتحكيم بشئون اتحاد الكرة المصري وفق لائحته الداخلية.