نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفاصيل كاملة لمباراة الأهلي والزمالك التشكيله للفريقين وموعد المبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب جماهير وعشاق كرة القدم مباراة هامة فى قمة الدوري المصري وذلك بين فريقين الأهلي والزمالك، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية لموسم 2021، تلك المباراة المقرر إذاعتها يوم غد الجمعة، ومن اليوم يبحث عشاق الفريقين عن التفاصيل الكاملة للمبارة من موعدها والقنوات الناقله لها وتشكيل الفريقين وأهم الأحداث التي ستشهداها مباراة الغد، ولذلك سنقوم بتوضيح كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الأهلى والزمالك من خلال هذا المقال.. تابعونا

لقاء بطل الدوري مع بطل أفريقيا

يلتقي صاحب العلامة الكاملة ببطولة الدوري هذا الموسم فى أول جولتين ب نقاط “نادي الزمالك” مع نظيرة “نادي الأهلي الذي حقق نفس الأنتصارات فى جولتين، ليلتقيان فى واحد من اهم وأقوي المباريات على الأطلاق، تلك المباراة التي ينتظرها عشاق كرة القدم فى الوطن العربي والأفريقي، لكونها تحظي بشعبية كبيرة جداً لاس=عتبارها الكلاسيكو الأقوي والأهم فنياً وجماهيرياً.

أهم وأقوى التفاصيل الخاصة بنادي الأهلي فى لقاءه أمام نادي الزمالك

الشناوي فى حراسة مرمى الأهلي

فبعد إتمام شفاء “محمد الشناوي” حارس نادي الأهلي، من إصابته أصبح جاهز اليوم لمشاركة غد أمام فريق الزمالك.

محمود كهربا خارج قائمة الأهلي

أكد بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الأهلي استبعاد المهاجم “محمود كهربا” لأسباب فنية.

عودة طاهر محمد تزامنا مع مباراة الأهلي والزمالك

فبعد غياب اللاعب “طاهر محمد” فى المباراة الأخري لنادي الأهلي أمام فريق البنك الأهلي، أكد “موسيماني” عودته للعب أمام فريق الزمالك فى مباراة غداً.

تشكيل فريق الأهلي أمام الزمالك

أوضح مصادر رياضية مطلعة أن تشكيل فريق الأهلي المتوقع سيكون كما يلي:

حراسة المرمي : محمد الشناوي، مصطفي شوبير، على لطفي.

الدفاع: محمد هاني، باسر أبراهيم، كريم فؤاد، أيمن أشرف، على معلول، بدر بانون، أكرم توفيق.

الهجوم: بيرسي تاو، محمد شريف، حسام حسن.

كواليس نادي الزمالك واستعداده للقاء الأهلي

يستعد فريق الزمالك للفوز على نظيره نادي الأهليي وذلك بناء على مطالب اللجنة المؤقته برئاسة “حسن لبيب”، خاصة قد تكون تلك هي المباراة الأخيرة التي سيحضرها “لبيب” بعد تسليم النادي لمجلس الإدارة المنتخب برئاسة المستشار “مرتضى منصور” بعد عودته لرئاسة النادي بحكم قضائي.

وتسود حالة من الهدوء داخل معسكر نادي الأهلي بعد ان تعاهد الفريق على الفوز، خاصة بعد خلو قائمة التشكيل من الإيقافات والإصابات واكتمال الفريق، وعودة “يوسف اوباما” الذي اصبح جاهزاً للمشاركة فى مباراة غداً أمام الأهلي.

تشكيل فريق الزمالك أمام الأهلي

حراسة المرمي: محمد ابو جبل.

الدفاع: حمدي الونش، محمد عبدالشافي، حمزة المثلوثي، محمود علاء.

خط الوسط: طارق حامد، احمد السيد زيزو، اشرف بن شرقي، سيف الدين الجزيري، إمام عاشور، يوسف اوباما.

بقيادة: المدير الفني الكوري “باتريس كارتيرون”.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

تقام مباراة الأهلي والزمالك يوم غد الجمعة 5/11/2021 فى تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة القمة الأهلي والزمالك

سنوضح لكم الأن القنوات التي ستقوم بنقل لقاء بطل الدوري مع بكل افريقيا، بالضاافة إلى ترددات تلك القنوات:

قناة أون سبورت

تردد القناة هو:

التردد: 11861

معدل الترمي: 27500

معامل الاستقطاب رأسي: H

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة أون تايم سبورت 1

التردد: 10853

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

الأستقطاب أفقي: V

لجنة حكام مباراة الأهلي والزمالك

أوضح الاعلامي “أحمد شوبير” لجنة حكام مباراة القمة والتي سيقودها الحكم محمد عادل، بعد استبعاد “إبراهيم نور الدين” عن إدارة المباراة، مع التأكد على الاستعانة بحكام أجانب فى اللقاء القادم لزيادة الثقة بناء على رأء الحكام العالميين.

وبذلك نكون أوضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بمباراة الأهلي والزمالك فى انتظار تعليقاتكم ونتمنا للفريقين الفوز فى المباراة.