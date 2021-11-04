نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة الأهلي والزمالك القنوات الناقلة للمباراة ومفاجآت موسيماني وكارتيرون في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والزمالك القمة المصرية التي يترقبها الملايين من أبناء الوطن العربي، تلك المباراة العصيبة التي يحكمها حكامنا المصريين في وجود جماهير تقدر 1000 مشجع لكل فريق، حيث تنقل المباراة على شاشة قنوات on time Sports الرياضية وهي القنوات الحصرية الناقلة للمباراة وكذلك لبطولة الدوري المصري الممتاز، يسعى طرفي اللقاء أن يقدم مباراة كبيرة تليق بكلا الفريقين الزمالك والأهلي، ويعد الفوز فيها له طعم مختلف للغاية.

مباراة الأهلي والزمالك القنوات الناقلة للمباراة

يتمكن كافة جماهير الكرة المصرية والعربية من كل دول العالم متابعة ومشاهدة مباراة القمة المصرية على قناة أون تايم سبورت 2 و1، حيث تقدم القناة عدة أستوديوهات تحليلية بداية من الساعة الواحدة ظهراً من يوم الجمعة وحتي موعد المباراة في المساء، يقود هذه الاستوديوهات كل من الإعلامي (إبراهيم عبد الجواد، إبراهيم فايق، مدحت شلبي، احمد شوبير) من خلال استضافة عدد لا حصر له من النجوم الرياضية مثل الكابتن فارق جعفر، طه إسماعيل، ايمن يونس، وليد صلاح الدين، عبد الظاهر السقا، محمد زيدان، عماد متعب، جمال حمزة، وغيرهم من النجوم الرياضية الكبيرة.

تردد قنوات ON TIME SPORTS

تتزايد معدلات البحث منذ بداية اليوم حول التردد الجديد لمجموعة قنوات ON TIME SPORTS الناقلة لمباراة القمة في وجود جماهير كبيرة تقدر بحوالي 5 آلاف شخص، ألف لكل فريق مع مجموعة من الإعلاميين والسادة كبار الزوار، يتم نقل المباراة بجودة وتقنية عالية لم تتكرر كثيراً، لذا يمكنكم اليوم استقبال التردد الجديد من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي الضبط من خلال جهاز الاستقبال.

اختيار إضافة قناة.

تسجيل التردد 11860.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

موعد مباراة القمة بين الزمالك والأهلي

ينتظر الملايين في الوطن العربي القمة المصرية الأكثر مشاهدة والأكثر قوة (مباراة الزمالك والأهلي)، يواجهه بطل الدوري المصري الممتاز 2021 بطل القارة 2021، في مواجهة نارية جديدة في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز 2021/2022، يأمل كلا الفريقين الفوز وإحراز الثلاث نقاط، حيث تقام المباراة في التوقيتات التالية:

تقام مباراة الزمالك والأهلي بتوقيت القاهرة في تمام الساعة 8 مساءا.

بتوقيت القاهرة في تمام الساعة 8 مساءا. تذاع المباراة بتوقيت مكة المكرمة في تمام الساعة التاسعة مساءا.

مفاجآت موسيماني وكارتيرون في مباراة القمة

يجهز كل من المدير الفني لفريق الزمالك باتريس كارتيرون والمدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني مفاجآت غير متوقعة، يفاجئ بها الفريق الآخر، من بين المفاجآت المتوقع أن تحدث في تشكيل المدير الفني الفرنسي كارتيرون، هو عدم الدفع باللاعب مصطفى فتحي في بداية اللقاء، ونزوله في الشوط الثاني، نظرا لأن النادي الأهلي يسقط بدنيا في الشوط الثاني فمع نزول اللاعب مصطفي فتحي، يسعى أن يستغل فرصة في المراوغة والتسديدات المباشرة على المرمي والتي يتميز بها اللاعب.

على جانب آخر يجهز المدير الفني موسيماني مفاجأة لكارتيرون تتمثل في وضع اللاعب أكرم توفيق في منتصف الملعب بجوار بجوار عمرو السولية، من أجل إعطاء فرصة كبيرة في تمكن اللاعب في مواجهة الخطير طارق حامد، وضمان امتلاك منتصف الملعب، فيما يفكر المدير الفني موسيماني بإعطاء حرية أكبر إلي اللاعب عمرو السولية بالتقدم إلي الأمام وزيادة فرصة في تسديد الكرة.

تشكيل فريق الزمالك

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

محمود علاء والونش في الدفاع.

طارق حامد، وأمام عاشور في المنتصف.

حمزة المثلوثي باب يمين، احمد فتوح باب شمال.

احمد سيد زيزو، اشرف بن شرقي وسط هجوم

عمرو السعيد في الهجوم.

تشكيل النادي الأهلي في مباراة القمة

محمد الشناوي.

علي معلول، ايمن اشرف، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

السولية، افشة، اكرم توفيق، بيرسي تاو، اليو ديانج.

محمد شريف.

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