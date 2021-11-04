موعد لقاء القمة 123 بين الأهلي والزمالك تعرف علي التفاصيل

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عمر شويل - جدة موعد لقاء القمة 123 بين الأهلي والزمالك هو أحد أهم الموضوعات التي تصدرت محركات البحث علي شبكات الإنترنت. حيث ينتظر العديد من جماهير كرة القدم المباراة المرتقبة بين الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي والمصري ونادي الزمالك في الدور المصري الممتاز. وتعد مباريات كرة القدم بين الفريقين هي من أهم وأقوي المباريات التي يستمتع عشاق كرة القدم بمشاهدتها. حيث يعد الفريقين الأهلي والزمالك هما قطبي كرة القدم المصرية والأقوى دائماً. ويعد لقاء القمة المرتقب بين قطبي كرة القدم المصرية هو اللقاء رقم (123) في تاريخ الفريقين خلال مشاورهما الرياضي خلال المسابقات المختلفة سواء كان الدوري المصري الممتاز أو دوري أبطال أفريقيا وكذلك كأس السوبر المصري أو الأفريقي. ولهذا فيحرص موقع ثقفني دائماً علي توفير المعلومات عن كل ما هو جديد في كافة المجالات المختلفة. وخلال هذا المقال سيتم تناول تفاصيل موعد لقاء القمة بين الأهلي والزمالك وما هي تشكيلة الفريقين المرتقبة في السطور القليلة القادمة.

موعد لقاء القمة 123 بين الأهلي والزمالك

أعلنت لجنة المسابقات بالدوري المصري الممتاز في وقت لاحق عن موعد لقاء القمة بين فريقي الأهلي والزمالك المصري لتكون يوم الجمعة الموافق 5/11/2021 في تمام الساعة الثامنة مساءً ضمن مباريات الجولة الثالثة للدوري المصري الممتاز. وقد أعلنت قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي أن قناة أون تايم سبورت 1 (ONTIME SPORTS 1) هي الناقل الحصري لمباراة القمة المرتقبة رقم (123). وقد تم اختيار إستاد القاهرة الدولي ليكون ملعب المباراة المرتقبة, ويذكر أن إستاد القاهرة الدولي أصبح جاهزاً للاستخدام بعد الانتهاء من كافة أعمال الصيانة اللازمة له.

تردد قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري للمباراة

تعد قنوات أون تايم سبورت هي الناقل الحصري لجميع المسابقات المعلن عنها من لجنة المسابقات المصرية علي كافة الرياضات المختلفة. حيث إن تردد مجموعة القنوات هو (11862) ميجا هيرتز ومعدل الترميز هو (27498) وأن الاستقطاب عمودي علي القمر الصناعي المصري النايل سات.

تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي في لقاء القمة

استقر المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موتسماني علي أسماء اللاعبين ضمن تشكيلة الفريق أثناء لقاء القمة المرتقب حيث سيبدأ المباراة بكل من العملاق محمد الشناوي والحارس الأول لمنتخب مصر في حراسة المرمي بعد العودة من الإصابة وإنتهاء فترة التأهيل واللاعب التونسي علي معلول واللاعب بدر بانون والمدافع اللاعب أيمن أشرف والرجولة أكرم توفيق الجناح اليمين الأقوى بالنادي الأهلي إن لم يكن في أفريقيا والدبابة أليو ديانج ولاعب خط الوسط عمرو السولية والمحترف ولاعب خط الوسط صانع الألعاب محمد مجدي أفشة واللاعب حسين الشحات والجديد بيرسي تاو والمهاجم الصريح محمد شريف الملقب بالمخيف.

تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم لنادي الزمالك في لقاء القمة

استقر المدير الفني لنادي الزمالك باتريس كارتيرون الذي حقق العديد من لقاءات الفوز مع نادي الزمالك علي أسماء اللاعبين ضمن تشكيلة الفريق أثناء لقاء القمة المرتقب حيث سيبدأ المباراة بكل من الحارس محمد أبو جبل البديل لمنتخب مصر والخلوق محمد عبد الشافي واللاعب محمود علاء والقوي حمدي الونش واللاعب حمزة المثلوثي في خط الدفاع, وفي خط الوسط اللاعب المخضرم طارق حامد واللاعب إمام عاشور والحريف أحمد السيد زيزو واللاعب يوسف أوباما وفي الوسط المهاجم اللاعب أشرف بن شرقي وفي الهجوم اللاعب سيف الدين الجزيري. وتعد هذه التشكيلة هي الرئيسية التي اعتادها المدير الفني لنادي الزمالك خلال المباريات السابقة.

ويسعي كل الفريقين للحصول علي الثلاثة نقاط ليتصدر قمة الدوري حيث كان لكل منهما عدد (6) نقاط من مباراتين ويرغب النادي الأهلي في الأنتصار علي غريمه التقليدي نادي الزمالك الذي لم يتلق هزيمة واحدة خلال (24) مباراة السابقة.