نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة للفريقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة ، تعتبر مباراة الأهلي والزمالك واحدة من أهم وأكبر المباريات على المستوى العربي والأفريقي، كـ قطبي الكرة المصرية، والأفريقية، كما يعتبرها جماهير الفريقين مسألة حياة أو موت، بالإضافة لكونها من أكثر المباريات التي تمثل فارقا كبيرا في حسم بطل الدوري المصري الممتاز، ويرجع ذلك لأن المنافسة على اللقب تنحسر بين الأهلي والزمالك، ويسعد نادي الزمالك المصري لاستضافة غريمه التقليدي النادي الأهلي مساء غدا الجمعة الموافق ٥ نوفمبر على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الدور الأول الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة في ختام مباريات الجولة الثالثة من بطولة الدوري على استاد القاهرة الدولي، وتمتلك قناة أون سبورت حقوق بث جميع مباريات الدوري المصري، كما قامت بعمل ستوديو تحليلي مخصص لمباراة الأهلي والزمالك للحديث عن استعدادات الفريقين قبل المباراة، ومتابعة كافة المستجدات والمؤتمرات الصحفية ومتابعة وصول بعثتي الفريقين لأرض الملعب.

يستكمل الاستوديو بعد إنتهاء المباراة لتحليل أداء الفريقين خلال المباراة والمؤتمرات الصحفية للمدربين، وتصريحات لاعبي الفريقين، كما يتميز الاستوديو التحليلي للقناة بوجود خبير تحكيمي للتعليق على كافة اللقطات المثيرة للجدل في المباراة.

تشكيلة النادي الأهلى المتوقعة غداً

وكشفت بعض التقارير الصحفية عن قائمة فريق الأهلى لمباراة القمة أمام الزمالك ويتواجد في مركز حراسة المرمي ثلاثة لاعبين وهم:- محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، بينما جاء في مركز الدفاع سبعة لاعبين وهم:- أيمن أشرف ومحمد هاني وعلي معلول وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وبانون وكريم فؤاد.

يتمتع خط ‏الوسط بمجموعة قوية من اللاعبين، على رأسهم حمدي فتحي والسولية وعمار حمدي وأحمد عبد القادر وأليو ديانج، وقفشة، وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، بينما يقود خط ‏هجوم المارد الأحمر كل من:- محمد شريف وحسام حسن وبيرسي تاو وميكيسوني.

تشكيلة نادي الزمالك في مباراة القمة

على الجانب الآخر أعلن المدير الفني لنادي الزمالك باتريس كارتيرون عن قائمة فريقه المستدعاة لمواجهة الأهلي في القمة ١٢٣ في التاريخ، يتواجد في مركز حراسة المرمى حارسين اثنين فقط وهم:- محمد أبو جبل، محمد عواد، بينما يقف أمام عرين الزمالك ثمانية لاعبين يأتي على رأسهم مسدد ضربات الجزاء الأفضل في مصر محمود علاء، ومحمود حمدي “الونش”، ومحمد عبد الغني، وحسام عبدالمجيد، وعبدالله جمعة، وحمزة المثلوثي، وأحمد فتوح، ومحمد عبد الشافي.

ينقسم خط الوسط بين لاعبي خط الوسط وصناع اللعب، حيث يتواجد عشرة لاعبين وهم: طارق حامد، ومحمود عبد العزيز، وإمام عاشور، ومحمد أشرف “روقا”، ويوسف إبراهيم “أوباما”، إسلام جابر، وأحمد سيد “زيزو”، ومحمد أوناجم، مصطفى فتحي، وأشرف بن شرقي، ويقود خط هجوم أبناء مية عقبة كل من:- عمر السعيد، وسيف الدين الجزيري.

قمة الأهلي والزمالك ترتيب كل منهما في الدوري

يحتل النادي الأهلي صدارة ترتيب جدول الدوري المصري الممتاز بعد نجاحه في حصد ست نقاط كاملة على حساب الإسماعيلي في الجولة الأولى برباعية نظيفة جاءت بأقدام على معلول، وأحمد عبد القادر وبيرسي تاو الذي سجل هدفين، الأهلي في الجولة الثانية بهدف دون رد جاء عن طريق محمد شريف، متفوقا على الزمالك حامل لقب الدوري النسخة الماضية وصاحب المركز الثاني بفارق الأهداف.

كان الزمالك قد حصد هو الآخر ست نقاط كاملة بعد فوزه على إنبي في الجولة الأولى، بهدفين نظيفين بأقدام كل من أحمد السيد زيزو وعمر السيد، وفوزه على طلائع الجيش في الجولة الثانية، بهدفين دون رد سجلهما أحمد السيد زيزو وعمر السيد، ويأمل كلا الفريقين في صناعة الفارق والاقتراب من لقب الدوري المصري الممتاز بالفوز بهذه المباراة.